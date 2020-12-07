https://ria.ru/20201207/vertolety-1588006708.html

"Вертолеты России" обвинили Украину в незаконном ремонте афганских Ми-17

"Вертолеты России" обвинили Украину в незаконном ремонте афганских Ми-17

Украина проводит нелегитимный ремонт афганских вертолетов Ми-17В-5, подвергая опасности жизни афганских и американских военных, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:14

2020-12-07T13:14

2020-12-07T13:37

ми-17в-5

вертолеты россии

афганистан

украина

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина проводит нелегитимный ремонт афганских вертолетов Ми-17В-5, подвергая опасности жизни афганских и американских военных, заявили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России".В холдинге добавили, что два вертолета Ми-17В-5 ВВС Афганистана поступили для ремонта на украинские авиаремонтные предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) и "Авиакон" (Конотоп).В этой связи холдинг "Вертолеты России" "снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации".В холдинге пояснили, что "Мотор Сич" и "Авиакорн" не могут выполнить штатный ремонт Ми-17В-5, так как актуальная ремонтно-конструкторская документация и запчасти для вертолета туда не поставлялись. Кроме того, к нему не привлекаются представители разработчика ("НЦВ Миль и Камов") и производителя (КВЗ).Афганистан к 2014 году получил по контракту с Россией более 60 военно-транспортных Ми-17В-5.

https://ria.ru/20200531/1572189510.html

афганистан

украина

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ми-17в-5, вертолеты россии, афганистан, украина, в мире