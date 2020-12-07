"Вертолеты России" обвинили Украину в незаконном ремонте афганских Ми-17
13:14 07.12.2020 (обновлено: 13:37 07.12.2020)
© AP Photo / Kristin M. Hall, FileВертолет Ми-17 ВВС Афганистана
© AP Photo / Kristin M. Hall, File
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Украина проводит нелегитимный ремонт афганских вертолетов Ми-17В-5, подвергая опасности жизни афганских и американских военных, заявили РИА Новости в пресс-службе "Вертолетов России".
"Холдинг считает необходимым предупредить о том, что украинские авиаремонтные предприятия проводят нелегитимный ремонт вертолетов Ми-17В-5 и тем самым подвергают серьезной опасности жизни американских и афганских военных, эксплуатирующих данную технику", - сказали в пресс-службе.
В холдинге добавили, что два вертолета Ми-17В-5 ВВС Афганистана поступили для ремонта на украинские авиаремонтные предприятия "Мотор Сич" (Запорожье) и "Авиакон" (Конотоп).
В этой связи холдинг "Вертолеты России" "снимает с себя ответственность за дальнейшую безопасную эксплуатацию указанных вертолетов и имеет все основания для отказа в оказании услуг, связанных с сопровождением эксплуатации".
В холдинге пояснили, что "Мотор Сич" и "Авиакорн" не могут выполнить штатный ремонт Ми-17В-5, так как актуальная ремонтно-конструкторская документация и запчасти для вертолета туда не поставлялись. Кроме того, к нему не привлекаются представители разработчика ("НЦВ Миль и Камов") и производителя (КВЗ).
Афганистан к 2014 году получил по контракту с Россией более 60 военно-транспортных Ми-17В-5.