Великобритания не признала результаты выборов в Венесуэле
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПроверка личности избирателя на избирательном участке во время голосования на выборах в Нацассамблею в Венесуэле
ЛОНДОН, 7 дек – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не признает результатов выборов в Венесуэле, говорится в заявлении МИД страны.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из Демократического альянса - 17,95%.
"Великобритания не признает результат нелегитимных выборов в венесуэльскую Национальную ассамблею, проведенных 6 декабря 2020 года", - говорится в заявлении британского ведомства.
"Выборы в венесуэльскую Национальную ассамблею не были ни свободными, ни честными. Они не отвечали международно принятым условиям, к соблюдению которых призывали международная контактная группа по Венесуэле, в которую входит и Великобритания, Организация американских государств, Евросоюз и другие; не отвечали они и требованиям венесуэльского законодательства", - указывается в сообщении.
Великобритания подчеркнула, что признает Национальную ассамблею в демократически избранном в 2015 году составе и лидера оппозиции Хуана Гуаидо в качестве временного главы государства.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.