https://ria.ru/20201207/venesuela-1588067271.html

Великобритания не признала результаты выборов в Венесуэле

Великобритания не признала результаты выборов в Венесуэле

Великобритания не признает результатов выборов в Венесуэле, говорится в заявлении МИД страны. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:14

2020-12-07T17:14

2020-12-07T17:14

хуан гуаидо

симон боливар

великобритания

венесуэла

сша

в мире

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ЛОНДОН, 7 дек – РИА Новости, Мария Табак. Великобритания не признает результатов выборов в Венесуэле, говорится в заявлении МИД страны.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из Демократического альянса - 17,95%."Великобритания не признает результат нелегитимных выборов в венесуэльскую Национальную ассамблею, проведенных 6 декабря 2020 года", - говорится в заявлении британского ведомства.Великобритания подчеркнула, что признает Национальную ассамблею в демократически избранном в 2015 году составе и лидера оппозиции Хуана Гуаидо в качестве временного главы государства.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.

https://ria.ru/20201207/venesuela-1588066119.html

великобритания

венесуэла

сша

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хуан гуаидо, симон боливар, великобритания, венесуэла, сша, в мире