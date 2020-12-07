https://ria.ru/20201207/venesuela-1587960661.html
Мадуро заявил о победе социалистов на выборах в парламент Венесуэлы
Мадуро заявил о победе социалистов на выборах в парламент Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил сторонников с победой социалистического движения на выборах в однопалатный парламент республики и заявил о грядущей РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:35
2020-12-07T09:35
2020-12-07T09:35
николас мадуро
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в мире
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МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил сторонников с победой социалистического движения на выборах в однопалатный парламент республики и заявил о грядущей смене цикла работы и восстановления страны и экономики."Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам случилось победить. Происходит смена цикла, цикла работы, восстановления страны, экономики, с суверенитетом, с независимостью, в мире", - сказал политик, выступая в эфире телеканала VTV.Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
https://ria.ru/20201207/vybory-1587944916.html
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николас мадуро, венесуэла, в мире
МЕХИКО, 7 дек - РИА Новости.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
поздравил сторонников с победой социалистического движения на выборах в однопалатный парламент республики и заявил о грядущей смене цикла работы и восстановления страны и экономики.
"Мы умеем побеждать и проигрывать, и сегодня нам случилось победить. Происходит смена цикла, цикла работы, восстановления страны, экономики, с суверенитетом, с независимостью, в мире", - сказал политик, выступая в эфире телеканала VTV
.
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% на выборах депутатов Национальной ассамблеи лидирует социалистический альянс Большой патриотический полюс Симона Боливара. Второе место - у оппозиции из Демократического альянса, 17,95%.
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган, который находится под контролем оппозиции, возглавлял ее лидер Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. РФ, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.