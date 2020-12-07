ВЭФ-2021 перенесут из Швейцарии в Сингапур из-за COVID-19
18:29 07.12.2020 (обновлено: 18:36 07.12.2020)
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТабличка на въезде на территорию швейцарской неправительственной организации Всемирный экономический форум (WEF) в Женеве
ЦЮРИХ, 7 дек - РИА Новости. Всемирный экономический форум в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом будет перенесен из швейцарского Люцерна в Сингапур, соответствующее заявление опубликовано на сайте ВЭФ.
В октябре сообщалось, что ежегодное заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии COVID-19, должно пройти не как обычно в Давосе, а в Люцерне на курорте Бюргеншток.
"Всемирный экономический форум проведет специальную ежегодную встречу 2021 года в Сингапуре с 13 по 16 мая. Он вернется в Давос-Клостерс, Швейцария, на ежегодное собрание 2022 года", - говорится в заявлении.
Как отмечается, изменение местоположения отражает "приоритет Форума по защите здоровья и безопасности участников и принимающего сообщества".
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"После тщательного рассмотрения и в свете текущей ситуации в отношении случаев COVID-19 было решено, что Сингапур лучше всего подходит для проведения встречи", - отмечается в заявлении.