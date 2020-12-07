https://ria.ru/20201207/vef-1588082399.html

ВЭФ-2021 перенесут из Швейцарии в Сингапур из-за COVID-19

ВЭФ-2021 перенесут из Швейцарии в Сингапур из-за COVID-19

Всемирный экономический форум в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом будет перенесен из швейцарского Люцерна в Сингапур, соответствующее заявление... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:29

2020-12-07T18:29

2020-12-07T18:36

люцерн (кантон)

всемирный экономический форум

сингапур (страна)

швейцария

в мире

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ЦЮРИХ, 7 дек - РИА Новости. Всемирный экономический форум в 2021 году из-за ситуации с коронавирусом будет перенесен из швейцарского Люцерна в Сингапур, соответствующее заявление опубликовано на сайте ВЭФ.В октябре сообщалось, что ежегодное заседание ВЭФ, отложенное из-за пандемии COVID-19, должно пройти не как обычно в Давосе, а в Люцерне на курорте Бюргеншток.Как отмечается, изменение местоположения отражает "приоритет Форума по защите здоровья и безопасности участников и принимающего сообщества".

https://ria.ru/20201130/covid-1586844482.html

люцерн (кантон)

сингапур (страна)

швейцария

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люцерн (кантон), всемирный экономический форум, сингапур (страна), швейцария, в мире