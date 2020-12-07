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В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина
В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина
В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:06
2020-12-07T20:35
кирилл шамалов
дмитрий песков
владимир путин
сибур холдинг
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать расследование издания "Важные истории" о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании "Сибур" Кирилле Шамалове.По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться. При этом Песков не стал называть этих людей."Нам достаточно знания того, кто они есть", - ответил он на уточняющий вопрос.
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кирилл шамалов, дмитрий песков, владимир путин, сибур холдинг, политика

В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина

13:06 07.12.2020 (обновлено: 20:35 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на ежегодной большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Его попросили прокомментировать расследование издания "Важные истории" о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании "Сибур" Кирилле Шамалове.

"Мы по-прежнему подобные публикации не комментируем. Мы ранее уже говорили, что такие вот информационные упражнения будут продолжаться, нам об этом хорошо известно и было известно ранее. Все это, как правило, иногда умело, иногда нет, подгонка разных слухов, зачастую не имеющих ничего общего с реальностью. И соответствующим образом мы к этому относимся", - сказал Песков журналистам.

По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться. При этом Песков не стал называть этих людей.
"Нам достаточно знания того, кто они есть", - ответил он на уточняющий вопрос.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 28.11.2020
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