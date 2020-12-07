https://ria.ru/20201207/vbrosy-1588004080.html

В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина

В Кремле заявили, что знают организаторов инфовбросов против Путина

В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:06

2020-12-07T13:06

2020-12-07T20:35

кирилл шамалов

дмитрий песков

владимир путин

сибур холдинг

политика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. В Кремле считают, что информационные вбросы против Путина и его окружения не достигают цели, но будут продолжаться, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Его попросили прокомментировать расследование издания "Важные истории" о якобы бывшем зяте президента, члене советов директоров компании "Сибур" Кирилле Шамалове.По его словам, в Кремле "более или менее" знают, кто является организатором этой работы, знают, что она будет продолжаться. При этом Песков не стал называть этих людей."Нам достаточно знания того, кто они есть", - ответил он на уточняющий вопрос.

https://ria.ru/20201128/putin-1586791356.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кирилл шамалов, дмитрий песков, владимир путин, сибур холдинг, политика