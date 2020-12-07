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Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов
Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:50
2020-12-07T14:50
2020-12-07T14:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов.По его словам, по вакцинным препаратам полностью разработана логистическая цепочка по поставке, составлен логистический паспорт всей страны с пунктами проведения вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество