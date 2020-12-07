https://ria.ru/20201207/vaktsiny-1588029367.html

Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов

Вакцины от COVID-19 внесли в список жизненно важных препаратов

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:50

2020-12-07T14:50

2020-12-07T14:50

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцины от коронавируса внесены в список жизненно важных препаратов.По его словам, по вакцинным препаратам полностью разработана логистическая цепочка по поставке, составлен логистический паспорт всей страны с пунктами проведения вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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