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Мишустин поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин
Мишустин поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:26
2020-12-07T14:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
михаил мишустин
общество
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику проведения вакцинации."Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о возможности и порядке прохождения бесплатной вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество

Мишустин поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин

14:26 07.12.2020
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит в режиме видеоконференции заседание президиума Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции на территории РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику проведения вакцинации.
"Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
Он также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о возможности и порядке прохождения бесплатной вакцинации.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Работа прививочного пункта по вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
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