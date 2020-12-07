https://ria.ru/20201207/vaktsiny-1588023175.html

Мишустин поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин

Мишустин поручил регионам подготовить инфраструктуру для доставки вакцин

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:26

2020-12-07T14:26

2020-12-07T14:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

михаил мишустин

общество

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин поручил руководителям регионов подготовить инфраструктуру для доставки вакцин от коронавируса и организовать логистику проведения вакцинации."Прошу руководителей регионов подготовить необходимую инфраструктуру и обеспечить поставку препаратов во все пункты вакцинации, а также организовать логистику ее проведения, в том числе доставку граждан из отдаленных территорий до пунктов вакцинации", - заявил Мишустин в понедельник на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.Он также поручил начать в регионах информирование медиков и учителей о возможности и порядке прохождения бесплатной вакцинации.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588021643.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, михаил мишустин, общество