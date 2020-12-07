https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588022302.html

Собянин рассказал о готовности Москвы к масштабной вакцинации

Собянин рассказал о готовности Москвы к масштабной вакцинации

Cистема здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T14:24

2020-12-07T14:24

2020-12-07T15:19

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

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коронавирусы

сергей собянин

москва

общество

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Cистема здравоохранения Москвы готова к масштабной вакцинации, заявил мэр Сергей Собянин на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.Мэр отметил, что за минувшие выходные в столице уже привилось около двух тысяч человек. "Теперь, конечно, слово за разработчиками и производителями. <…> Надеюсь, что мы в ближайшие недели будем получать более существенные объемы вакцины и, конечно, будем расширять группы риска, которые включим в первоочередные для прививки от коронавируса", — добавил он.Первые прививочные пункты открылись в Москве 5 декабря. Пока что доступна только одна вакцина — "Спутник V", разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Она создана на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека. По результатам второго промежуточного анализа данных клинических испытаний препарат показал 95-процентную эффективность.В первую очередь прививать будут группы риска — врачей, учителей, социальных работников. Записаться на прививку жители столицы могут на портале mos.ru, если им от 18 до 60 лет, у них нет хронических заболеваний и они не участвовали в клинических исследованиях вакцины, в последние 30 дней не делали прививок и не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/vaktsinatsiya-1588021643.html

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