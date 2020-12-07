https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587998019.html

В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря

В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря

Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T12:37

2020-12-07T12:37

2020-12-07T12:37

распространение нового коронавируса

светлана стригункова

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/05/1587815880_0:212:3036:1921_1920x0_80_0_0_a47649b83b14907a9e80fec48be99e4a.jpg

МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Обеспечена возможность для формирования расписания для самостоятельной записи в удобное время как на ИФА-тестирование, так и на прививку. Возможность такая будет доступна на ИФА с 8 декабря и с 15 декабря для всех 92 пунктов (вакцинации от COVID-19 - Прим. ред.) непосредственно для вакцинации", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства. Трансляцию вел телеканал "360".В начале декабря в пресс-службе минздрава Подмосковья сообщили РИА Новости, что почти 1,9 тысячи жителей региона привили от COVID-19, всего туда поставили более 7 тысяч доз вакцины. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что еженедельно в регион поступает до 1,2 тысячи доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)