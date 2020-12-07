https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587998019.html
В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря
В Подмосковье открылась запись на вакцинацию от COVID-19 с 15 декабря
Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T12:37
2020-12-07T12:37
2020-12-07T12:37
распространение нового коронавируса
светлана стригункова
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Жители Подмосковья смогут записаться на вакцинацию от коронавируса с 15 декабря, заявила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова."Обеспечена возможность для формирования расписания для самостоятельной записи в удобное время как на ИФА-тестирование, так и на прививку. Возможность такая будет доступна на ИФА с 8 декабря и с 15 декабря для всех 92 пунктов (вакцинации от COVID-19 - Прим. ред.) непосредственно для вакцинации", - сказала Стригункова в ходе заседания областного правительства. Трансляцию вел телеканал "360".В начале декабря в пресс-службе минздрава Подмосковья сообщили РИА Новости, что почти 1,9 тысячи жителей региона привили от COVID-19, всего туда поставили более 7 тысяч доз вакцины. Губернатор региона Андрей Воробьев сообщал, что еженедельно в регион поступает до 1,2 тысячи доз вакцины.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html
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светлана стригункова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье)