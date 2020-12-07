https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587979099.html

В Индии первые жители получили российскую вакцину "Спутник V"

В Индии первые жители получили российскую вакцину "Спутник V"

Первые 17 жителей Индии получили российскую вакцину "Спутник V", сообщил агентству ANI руководитель отдела клинических исследований больницы Noble доктор С. К... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:13

2020-12-07T11:13

2020-12-07T11:13

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

индия

в мире

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НЬЮ-ДЕЛИ, 7 дек – РИА Новости. Первые 17 жителей Индии получили российскую вакцину "Спутник V", сообщил агентству ANI руководитель отдела клинических исследований больницы Noble доктор С. К. Раут."Семнадцать здоровых добровольцев получили вакцину Sputnik V за последние три дня в рамках испытаний на людях. Они будут находиться под наблюдением, а затем через 21 день им дадут еще одну дозу вакцины", - сказал он.Индийская фармацевтическая компания Dr. Reddy`s Laboratories в начале декабря сообщила, что совместно с Российским фондом прямых инвестиций начала в Индии вторую и третью стадию испытаний вакцины "Спутник V" после получения необходимого разрешения от индийского регулятора в сфере медицины. Отмечалось, что это будет многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование, включающее изучение безопасности и иммуногенности.Ранее Генеральный контролер по лекарственным средствам Индии сообщил, что в ходе второй фазы исследований вакцины в нем примут участие 100 добровольцев. Отмечается, что после завершения испытаний второй фазы больница Noble также проведет третью фазу испытаний вакцины, в которой примут участие около 1,5 тысячи добровольцев.Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным минздрава, всего в стране зарегистрировано 9,6 миллиона случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 9,1 миллиона человек, продолжают лечение около 396 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 140 тысяч человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

индия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Sputnik V – в России зарегистрировали первую в мире вакцину от COVID-19 В России зарегистрировали первую в мире вакцину против коронавируса. Об этом объявил президент на совещании с правительством. Препарат Sputnik V прошел все необходимые проверки. В первую очередь вакцина будет предоставлена медикам. Массовое производство планируется наладить к концу 2020 года 2020-12-07T11:13 true PT3M03S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, индия, в мире