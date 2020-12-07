https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587972271.html

Вьетнам начинает испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

Вьетнам начинает испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

Вьетнам начнет 10 декабря первую фазу испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает интернет-портал правительства страны. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:37

2020-12-07T10:37

2020-12-07T10:37

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

вьетнам

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575097848_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e139bd23179dcd6c5d050f3dff59e82.jpg

БАНГКОК, 7 дек – РИА Новости. Вьетнам начнет 10 декабря первую фазу испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает интернет-портал правительства страны.Три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных. На настоящий момент препарат одного из этих производителей, фармацевтической фирмы Nanogen, готов к началу испытаний на человеке, заявил на совещании в министерстве здравоохранения Вьетнама его глава Нгуен Тхань Лонг, слова которого приводит портал."Компания Nanogen вместе с Военно-медицинским университетом Вьетнама начнут 10 декабря первую фазу испытаний на отобранных для нее добровольцах", - заявил министр.Глава вьетнамского минздрава также сказал, что, одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжит сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса осуществляет сотрудничество с производителями вакцин России и Китая, заявил Нгуен Тхань Лонг.С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1 366 человек, выздоровели 1 220 человек, скончались 35 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/vaktsiny-1587876059.html

вьетнам

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, вьетнам, в мире