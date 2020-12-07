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https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587972271.html
Вьетнам начинает испытания на людях собственной вакцины от COVID-19
Вьетнам начинает испытания на людях собственной вакцины от COVID-19
Вьетнам начнет 10 декабря первую фазу испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает интернет-портал правительства страны. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:37
2020-12-07T10:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
вьетнам
в мире
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БАНГКОК, 7 дек – РИА Новости. Вьетнам начнет 10 декабря первую фазу испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает интернет-портал правительства страны.Три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных. На настоящий момент препарат одного из этих производителей, фармацевтической фирмы Nanogen, готов к началу испытаний на человеке, заявил на совещании в министерстве здравоохранения Вьетнама его глава Нгуен Тхань Лонг, слова которого приводит портал."Компания Nanogen вместе с Военно-медицинским университетом Вьетнама начнут 10 декабря первую фазу испытаний на отобранных для нее добровольцах", - заявил министр.Глава вьетнамского минздрава также сказал, что, одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжит сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса осуществляет сотрудничество с производителями вакцин России и Китая, заявил Нгуен Тхань Лонг.С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1 366 человек, выздоровели 1 220 человек, скончались 35 человек.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, вьетнам, в мире

Вьетнам начинает испытания на людях собственной вакцины от COVID-19

10:37 07.12.2020
 
© AP Photo / Hau DinhМедицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19
Медицинские работники у ресторана в Ханое, у работника которого диагностирован COVID-19 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Hau Dinh
Читать ria.ru в
БАНГКОК, 7 дек – РИА Новости. Вьетнам начнет 10 декабря первую фазу испытаний на добровольцах вакцины от COVID-19 собственного производства, сообщает интернет-портал правительства страны.
Три вьетнамских производителя вакцин разрабатывали свои препараты в интенсивном режиме. Все они в последнее время закончили цикл испытаний на животных. На настоящий момент препарат одного из этих производителей, фармацевтической фирмы Nanogen, готов к началу испытаний на человеке, заявил на совещании в министерстве здравоохранения Вьетнама его глава Нгуен Тхань Лонг, слова которого приводит портал.
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"Компания Nanogen вместе с Военно-медицинским университетом Вьетнама начнут 10 декабря первую фазу испытаний на отобранных для нее добровольцах", - заявил министр.
Глава вьетнамского минздрава также сказал, что, одновременно с работами в области собственной вакцины Вьетнам продолжит сотрудничество с зарубежными производителями вакцин, чтобы приобрести их препараты и своевременно начать вакцинацию населения.
В этих целях компания Polivaс, давно занятая производством различных вакцин, параллельно с разработкой еще одного собственного вьетнамского препарата от коронавируса осуществляет сотрудничество с производителями вакцин России и Китая, заявил Нгуен Тхань Лонг.
С момента начала пандемии во Вьетнаме заболели коронавирусной инфекцией 1 366 человек, выздоровели 1 220 человек, скончались 35 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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