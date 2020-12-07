https://ria.ru/20201207/vaktsina-1587969602.html
Sinovac потратит полмиллиарда долларов на разработку вакцины от COVID-19
Sinovac потратит полмиллиарда долларов на разработку вакцины от COVID-19
Китайская компания Sinovac привлекла около 500 миллионов долларов для продолжения разработки и дальнейшего производства вакцины от коронавируса, говорится в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T10:28
2020-12-07T10:28
2020-12-07T10:28
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
китай
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Китайская компания Sinovac привлекла около 500 миллионов долларов для продолжения разработки и дальнейшего производства вакцины от коронавируса, говорится в заявлении компании."Sinovac Biotech Ltd, ведущий поставщик биофармацевтической продукции в Китае, сегодня объявила, что Sinovac Life Sciences … дочерняя компания Sinovac, привлекла около 500 миллионов долларов для дальнейшего развития, расширения мощностей и производства CoronaVac, своей вакцины-кандидата, а также для проведения другой деятельности в области развития и операций", - сообщили в китайской компании.Sinovac также сообщает, что сотрудничество с новым инвестором позволит компании расширить свою деятельность, получить доступ к необходимым технологиям и увеличить присутствие на азиатском рынке, а также ускорить усилия по борьбе с пандемией коронавируса.SinoVac начала разработку своей вакцины в январе, сразу после того, как в Ухане официально подтвердили информацию о распространении пневмонии неизвестного происхождения. Она начала третью стадию клинических испытаний в Бразилии, Индонезии и Турции. Вакцинация CoronaVac предусматривает два укола с интервалом 2-4 недели, предназначена для лиц, достигших 18 лет.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201206/vaktsiny-1587876059.html
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коронавирус covid-19, китай, в мире