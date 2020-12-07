https://ria.ru/20201207/urovni-1587941657.html

Врач рассказал, как работают два уровня защиты от коронавируса

Врач рассказал, как работают два уровня защиты от коронавируса

Проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: природный и искусственный. Как они работают, объяснил в интервью радио Sputnik РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:10

2020-12-07T04:10

2020-12-07T04:12

андрей цветков

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Проникновению коронавируса в организм человека мешают два уровня иммунной защиты: природный и искусственный. Как они работают, объяснил в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, доцент кафедры микробиологии с вирусологией и иммунологией Ярославского медицинского университета Андрей Цветков.Организм может сопротивляться различным вирусам и инфекциям благодаря неспецифической резистентности, то есть природному врожденному иммунитету. Создать второй, искусственный уровень обороны можно с помощью вакцинации. Для защиты от коронавируса важны оба уровня сопротивляемости, пояснил Цветков.Второй уровень защиты, который формируется благодаря вакцинации, должен компенсировать негативное воздействие разных факторов на наш врожденный иммунитет и научить организм правильно реагировать на болезнь, например, на коронавирус. "Вакцинация – это малая болезнь. С ее помощью мы тренируем организм. Механизмы защиты организма не направлены на формирование специфических механизмов. Мы их искусственно создаем", – заключил Цветков.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201206/ptsr-1586583720.html

https://ria.ru/20200507/1571041644.html

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андрей цветков, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, медицина, общество