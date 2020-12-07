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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201207/ugroza-1588042401.html
Вирусолог предупредил об угрозе смертельно опасной болезни на фоне COVID
Вирусолог предупредил об угрозе смертельно опасной болезни на фоне COVID
Во время пандемии коронавируса серьезной угрозой может стать птичий грипп, рассказал URA.RU вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:39
2020-12-07T16:23
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александр чепурнов
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса серьезной угрозой может стать птичий грипп, рассказал URA.RU вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.По его словам, главная опасность птичьего гриппа заключается в том, что это крайне тяжелое заболевание. Поэтому нельзя допустить, чтобы вирус начал передаваться от человека к человеку.Пока что единственным способом борьбы с птичьим гриппом остается уничтожение болеющих птиц. Но опасность распространения вируса еще велика, отметил Чепурнов. Человек, по его словам, может подхватить инфекцию от птицы — в этом случае течение болезни будет сложным, а вероятность летального исхода — высокой.В условиях пандемии коронавируса угроза птичьего гриппа становится весьма серьезной и может создать большую нагрузку на систему здравоохранения, считает специалист."Это будут колоссальные экономические потери и биологическая угроза. Остается только надеяться, что к нам эта инфекция не придет", — заключил он, добавив, что неизвестно, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится.Ранее австралийские ученые предупредили, что пандемия COVID-19 может привести с вспышке кори. Это связано с тем, что приостановилась плановая вакцинация — по данным ВОЗ, прививку пропустили уже 94 миллиона детей.В ноябре сообщалось о птичьем гриппе в Бельгии и Норвегии, вспышку зафиксировали и на ферме по разведению индеек на востоке Великобритании — более 30 тысяч птиц пришлось забить. До этого сообщалось о птичьем гриппе на ферме в Северном Йоркшире.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201108/pandemiya-1583631393.html
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александр чепурнов, северный йоркшир, здоровье - общество, воз, великобритания, норвегия, общество

Вирусолог предупредил об угрозе смертельно опасной болезни на фоне COVID

15:39 07.12.2020 (обновлено: 16:23 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Во время пандемии коронавируса серьезной угрозой может стать птичий грипп, рассказал URA.RU вирусолог и бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций центра "Вектор" Александр Чепурнов.
По его словам, главная опасность птичьего гриппа заключается в том, что это крайне тяжелое заболевание. Поэтому нельзя допустить, чтобы вирус начал передаваться от человека к человеку.

"Будет реально очень опасно, если им начнут болеть люди. Причем экспериментально уже было доказано, что такое возможно", — пояснил ученый.

Пока что единственным способом борьбы с птичьим гриппом остается уничтожение болеющих птиц. Но опасность распространения вируса еще велика, отметил Чепурнов. Человек, по его словам, может подхватить инфекцию от птицы — в этом случае течение болезни будет сложным, а вероятность летального исхода — высокой.
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"Поэтому сейчас применяются такие серьезные меры — кур уничтожают тысячами, и другого выхода нет. Необходимо также контролировать птичников, которые будут заниматься забоем", — объяснил вирусолог.
В условиях пандемии коронавируса угроза птичьего гриппа становится весьма серьезной и может создать большую нагрузку на систему здравоохранения, считает специалист.
"Это будут колоссальные экономические потери и биологическая угроза. Остается только надеяться, что к нам эта инфекция не придет", — заключил он, добавив, что неизвестно, когда ситуация с распространением коронавируса улучшится.
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В ноябре сообщалось о птичьем гриппе в Бельгии и Норвегии, вспышку зафиксировали и на ферме по разведению индеек на востоке Великобритании — более 30 тысяч птиц пришлось забить. До этого сообщалось о птичьем гриппе на ферме в Северном Йоркшире.
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