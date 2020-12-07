https://ria.ru/20201207/uchitel-1588004318.html

В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции

В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне террориста, обезглавившего учителя во Франции, но сам... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:06

2020-12-07T13:06

2020-12-07T13:12

убийство учителя во франции

дмитрий песков

владимир путин

франция

политика

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне террориста, обезглавившего учителя во Франции, но сам теракт подлежит осуждению и неприятию.Он добавил, что это исчерпывающая оценка ситуации."Здесь тема абсолютно однозначная. Речь идет об убийстве, о террористе, и деяние его абсолютно осуждается и является неприемлемым. Поэтому это исчерпывающая оценка этой ситуации", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом какого-то рассмотрения, в том числе разговора Кремля с главой Чечни.В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.

https://ria.ru/20201126/obvineniya-1586420408.html

франция

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убийство учителя во франции, дмитрий песков, владимир путин, франция, политика