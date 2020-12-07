В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции
13:06 07.12.2020 (обновлено: 13:12 07.12.2020)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне террориста, обезглавившего учителя во Франции, но сам теракт подлежит осуждению и неприятию.
"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к кадрам с якобы похорон с почестями 18-летнего чеченца, обезглавившего преподавателя во Франции.
Он добавил, что это исчерпывающая оценка ситуации.
"Здесь тема абсолютно однозначная. Речь идет об убийстве, о террористе, и деяние его абсолютно осуждается и является неприемлемым. Поэтому это исчерпывающая оценка этой ситуации", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом какого-то рассмотрения, в том числе разговора Кремля с главой Чечни.
В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.