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В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции
В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции
Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне террориста, обезглавившего учителя во Франции, но сам... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:06
2020-12-07T13:12
убийство учителя во франции
дмитрий песков
владимир путин
франция
политика
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне террориста, обезглавившего учителя во Франции, но сам теракт подлежит осуждению и неприятию.Он добавил, что это исчерпывающая оценка ситуации."Здесь тема абсолютно однозначная. Речь идет об убийстве, о террористе, и деяние его абсолютно осуждается и является неприемлемым. Поэтому это исчерпывающая оценка этой ситуации", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом какого-то рассмотрения, в том числе разговора Кремля с главой Чечни.В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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убийство учителя во франции, дмитрий песков, владимир путин, франция, политика

В Кремле не знают о похоронах в Чечне убийцы учителя во Франции

13:06 07.12.2020 (обновлено: 13:12 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не знает, хоронили ли в Чечне террориста, обезглавившего учителя во Франции, но сам теракт подлежит осуждению и неприятию.
"Я не располагаю информацией относительно того, были ли эти похороны, насколько достоверна информация о том, что они были, и как они прошли. Единственное, что можно сказать с уверенностью, безусловно, речь идет о террористическом акте, который не подлежит ничему, кроме как глубокому осуждению и неприятию", - сказал Песков журналистам в ответ на вопрос об отношении Кремля к кадрам с якобы похорон с почестями 18-летнего чеченца, обезглавившего преподавателя во Франции.
Он добавил, что это исчерпывающая оценка ситуации.
"Здесь тема абсолютно однозначная. Речь идет об убийстве, о террористе, и деяние его абсолютно осуждается и является неприемлемым. Поэтому это исчерпывающая оценка этой ситуации", - подчеркнул Песков, отвечая на вопрос, насколько эта тема может стать предметом какого-то рассмотрения, в том числе разговора Кремля с главой Чечни.
В коммуне Конфлан-Сент-Онорин под Парижем 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати. Убийство произошло у школы, где он преподавал. Ранее в ходе уроков, где обсуждалась тема свободы слова, учитель демонстрировал карикатуры на пророка Мухаммеда. Нападавший был застрелен полицией. По данным прокуратуры, убийца родился в Москве в 2002 году, имел чеченское происхождение и получил статус беженца во Франции.
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Убийство учителя во ФранцииДмитрий ПесковВладимир ПутинФранцияПолитика
 
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