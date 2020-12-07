https://ria.ru/20201207/turtsiya-1587975640.html

В Турции подорожает вход в музеи и археологические памятники

В Турции подорожает вход в музеи и археологические памятники

Посещение музеев и археологических памятников Турции снова подорожает для некоторых категорий туристов, сообщает АТОР. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T11:02

2020-12-07T11:02

2020-12-07T11:02

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туризм

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бодрум

измир (провинция)

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новости - туризм

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Посещение музеев и археологических памятников Турции снова подорожает для некоторых категорий туристов, сообщает АТОР. Согласно решению министерства туризма и культуры страны, с 1 мая 2021 года повысится стоимость входа в музеи и археологические памятники, билетов с ускоренным проходом и комбинированных. В зависимости от объекта, подорожание составит от 13 до 30 процентов.В провинции Анталья входной билет в античный Фаселис, комплекс ликийских гробниц в Мире, музей под открытым небом в Сиде, а также в археологический музей в Анталье будет стоить 55 лир (523 рублей по текущему курсу), то есть, на десять лир дороже, чем сейчас.Посещение древних городов Аспендос и Перге вместо 50 лир будет стоить уже 60 (571 рубль). Вход в церковь Святого Николая в Демре подорожает сразу на 20 лир, до 70-ти (666 рублей).За визит в античный Олимпос и Красную башню в Аланье придется заплатить на десять лир больше: вместо 30 уже 40 (380 рублей). Посещение археологических раскопок в Трое, как и современного музея Трои в Чанаккале, обойдется в 60 лир (571 рубль).Входной билет в Памуккале будет стоить 110 лир (чуть более тысячи рублей); прежде это было 80 лир. В провинции Измир за осмотр древнего города Эфес вместо 100 лир придется заплатить уже 120 (1142 рубля), за визит в музей археологии — 30 лир (285 рублей).Посещение в Каппадокии национального парка Гёреме обойдется на 25 процентов дороже: за билет попросят 100 лир (примерно 950 рублей). В провинции Мугла в Бодруме визит в местный археологический музей вместо 65 лир будет стоить 90 (856 рублей), а в городской музей в Мармарисе – 27 лир (256 рублей)В Стамбуле вход в городской археологический музей и Музей турецкого и исламского искусства будет стоить 60 лир (571 рублей). А вход в Галатскую башню подорожает на треть, до 25 лир (237 рублей).По оценкам турецких экспертов, с учетом падения курса турецкой лиры к евро более, чем на 20 процентов, организованные туристы повышения цен на входные билеты в музеи и археологические объекты Турции, включенные в экскурсии (их оплата происходит в евро) фактически не заметят.

https://ria.ru/20201203/turtsiya-1587451603.html

https://ria.ru/20201125/turtsiya-1586131735.html

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туризм, музеи, цены, бодрум, измир (провинция), ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, турция, стамбул