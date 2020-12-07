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Пензенская область
Пензенская область
https://ria.ru/20201207/turizm-1588097600.html
Пензенская область подготовит фестиваль по инклюзивному туризму
Пензенская область подготовит фестиваль по инклюзивному туризму
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в будущем году организовать фестиваль по инклюзивному туризму, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T20:04
2020-12-07T20:04
пензенская область
россия
иван белозерцев
пенза
пензенская область
пензенский район
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ПЕНЗА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в будущем году организовать фестиваль по инклюзивному туризму, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор, который на минувшей неделе посетил арт-поместье для инвалидов "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района, в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона поручил запустить автобусное сообщение из Пензы до арт-поместья. Также Белозерцев призвал оказать содействие в реализации выпечки и полуфабрикатов, которые производят резиденты "Новых берегов".Кроме того, глава региона поручил министру физической культуры и спорта области обеспечить бесплатные посещения два раза в неделю следж-хоккеистами ледовой площадки на стадионе "Дизель-арена" в Пензе."Ребята-инвалиды начали заниматься хоккеем, создали хорошую команду. Аренду за лед с них брать - это последнее дело… Уже с этой недели - никакой аренды. Юридические грамотно оформите, это наше право", - заявил Белозерцев.
https://ria.ru/20201204/biznes-1587721300.html
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россия, иван белозерцев, пенза, пензенская область, пензенский район

Пензенская область подготовит фестиваль по инклюзивному туризму

20:04 07.12.2020
 
© Depositphotos / can400Пенза
Пенза - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Depositphotos / can400
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ПЕНЗА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в будущем году организовать фестиваль по инклюзивному туризму, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Нужно проработать концепцию фестиваля. Прошу внести в протокол. Определить сроки, готовиться к проведению данного мероприятия в 2021 году", - цитирует Белозерцева пресс-служба.

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 17:40Пензенская область
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Губернатор, который на минувшей неделе посетил арт-поместье для инвалидов "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района, в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона поручил запустить автобусное сообщение из Пензы до арт-поместья. Также Белозерцев призвал оказать содействие в реализации выпечки и полуфабрикатов, которые производят резиденты "Новых берегов".
Кроме того, глава региона поручил министру физической культуры и спорта области обеспечить бесплатные посещения два раза в неделю следж-хоккеистами ледовой площадки на стадионе "Дизель-арена" в Пензе.
"Ребята-инвалиды начали заниматься хоккеем, создали хорошую команду. Аренду за лед с них брать - это последнее дело… Уже с этой недели - никакой аренды. Юридические грамотно оформите, это наше право", - заявил Белозерцев.
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