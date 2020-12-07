https://ria.ru/20201207/turizm-1588097600.html

Пензенская область подготовит фестиваль по инклюзивному туризму

Пензенская область подготовит фестиваль по инклюзивному туризму

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в будущем году организовать фестиваль по инклюзивному туризму, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T20:04

2020-12-07T20:04

2020-12-07T20:04

пензенская область

россия

иван белозерцев

пенза

пензенская область

пензенский район

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ПЕНЗА, 7 дек - РИА Новости. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил в будущем году организовать фестиваль по инклюзивному туризму, сообщила пресс-служба правительства региона.Губернатор, который на минувшей неделе посетил арт-поместье для инвалидов "Новые берега" в селе Богословка Пензенского района, в понедельник на оперативном совещании в правительстве региона поручил запустить автобусное сообщение из Пензы до арт-поместья. Также Белозерцев призвал оказать содействие в реализации выпечки и полуфабрикатов, которые производят резиденты "Новых берегов".Кроме того, глава региона поручил министру физической культуры и спорта области обеспечить бесплатные посещения два раза в неделю следж-хоккеистами ледовой площадки на стадионе "Дизель-арена" в Пензе."Ребята-инвалиды начали заниматься хоккеем, создали хорошую команду. Аренду за лед с них брать - это последнее дело… Уже с этой недели - никакой аренды. Юридические грамотно оформите, это наше право", - заявил Белозерцев.

https://ria.ru/20201204/biznes-1587721300.html

https://ria.ru/20201203/blagoustroystvo-1587578426.html

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россия, иван белозерцев, пенза, пензенская область, пензенский район