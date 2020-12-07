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Республика Татарстан
https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html
Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма
Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма
Проекты из Татарстана выиграли гранты Федерального агентства по туризму на 47 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщает рабочая группа РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:00
2020-12-07T19:00
республика татарстан
россия
республика татарстан (татарстан)
камско-устьинский район
казань
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КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Проекты из Татарстана выиграли гранты Федерального агентства по туризму на 47 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщает рабочая группа по развитию туристско-рекреационных кластеров Татарстана.Среди победителей грантов − инвестпроекты, которые реализуют на территории экокластеров "Камское Устье" и "Зеркала Татарстана".Кластер "Камское Устье" представлен сразу шестью проектами-победителями. Ретроглэмпинг "Пионер" получил два гранта на 6 миллионов рублей, которые пойдут на закупку модулей для проживания, микроавтобуса для перевозки туристов из Казани. Три гранта на сумму 9 миллионов рублей выиграл отель "Камский трофей", где расположены глэмпинг-домики с банным и спа-комплексом. Средства пойдут на расширение и улучшение условий для отдыха: покупку автобусов, оборудования для ресторанов и домиков. Еще один грант выиграла цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости "Свое дело на селе". Для жителей Камско-Устьинского района будет создана образовательная платформа, в ходе обучения они получат знания, как принимать в своих домах гостей, внедрять продукцию в сферу услуг, научатся проводить мастер-классы и экскурсии.От кластера "Зеркала Татарстана" грант получил проект "Развитие детского и событийного туризма на базе оздоровительно-образовательного комплекса "Байтик". На 3 миллиона рублей будут приобретены велосипеды, лыжи, катамараны, палатки, установлена уличная сцена.В общей сложности инвестпроекты двух кластеров выиграли более 20 миллионов рублей на реализацию. Помимо них, гранты получат отели, глэмпинги, рыболовно-туристический клуб, интерактивный парк, аудиогиды для музея-заповедника. Победили также заявки на туристическое оборудование для экскурсионного обслуживания, образовательную программу по созданию глэмпингов, создание безопасной информационной среды при обслуживании туристов и экскурсантов.По условиям конкурса, на реализацию грантов отведено шесть месяцев с момента заключения соглашения. Таким образом, уже летом следующего года жители и гости Татарстана смогут посетить новые туристические места.
https://ria.ru/20201204/torgovlya-1587679303.html
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россия, республика татарстан (татарстан), камско-устьинский район, казань

Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма

19:00 07.12.2020
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкВид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник "Казанский Кремль" со смотровой площадки в Казани
Вид на Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник Казанский Кремль со смотровой площадки в Казани - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Проекты из Татарстана выиграли гранты Федерального агентства по туризму на 47 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщает рабочая группа по развитию туристско-рекреационных кластеров Татарстана.

"Предприниматели Татарстана… выиграли гранты в общей сложности на 47 миллионов рублей. Финансирование в том числе получили проекты, связанные с созданием инфраструктуры, позволяющей комфортно отдыхать на природе: кемпинги, автокемпинги, модульные отели. Деньги также выделены на разработку новых туристских маршрутов и благоустройство уже существующих", - говорится в сообщении.

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Среди победителей грантов − инвестпроекты, которые реализуют на территории экокластеров "Камское Устье" и "Зеркала Татарстана".
Кластер "Камское Устье" представлен сразу шестью проектами-победителями. Ретроглэмпинг "Пионер" получил два гранта на 6 миллионов рублей, которые пойдут на закупку модулей для проживания, микроавтобуса для перевозки туристов из Казани. Три гранта на сумму 9 миллионов рублей выиграл отель "Камский трофей", где расположены глэмпинг-домики с банным и спа-комплексом. Средства пойдут на расширение и улучшение условий для отдыха: покупку автобусов, оборудования для ресторанов и домиков. Еще один грант выиграла цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости "Свое дело на селе". Для жителей Камско-Устьинского района будет создана образовательная платформа, в ходе обучения они получат знания, как принимать в своих домах гостей, внедрять продукцию в сферу услуг, научатся проводить мастер-классы и экскурсии.
От кластера "Зеркала Татарстана" грант получил проект "Развитие детского и событийного туризма на базе оздоровительно-образовательного комплекса "Байтик". На 3 миллиона рублей будут приобретены велосипеды, лыжи, катамараны, палатки, установлена уличная сцена.
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В общей сложности инвестпроекты двух кластеров выиграли более 20 миллионов рублей на реализацию. Помимо них, гранты получат отели, глэмпинги, рыболовно-туристический клуб, интерактивный парк, аудиогиды для музея-заповедника. Победили также заявки на туристическое оборудование для экскурсионного обслуживания, образовательную программу по созданию глэмпингов, создание безопасной информационной среды при обслуживании туристов и экскурсантов.
По условиям конкурса, на реализацию грантов отведено шесть месяцев с момента заключения соглашения. Таким образом, уже летом следующего года жители и гости Татарстана смогут посетить новые туристические места.
 
Республика ТатарстанРоссияРеспублика Татарстан (Татарстан)Камско-Устьинский районКазань
 
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