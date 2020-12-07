https://ria.ru/20201207/turizm-1588087945.html

Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма

Проекты из Татарстана получили 47 млн руб на развитие туризма

Проекты из Татарстана выиграли гранты Федерального агентства по туризму на 47 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщает рабочая группа РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:00

2020-12-07T19:00

2020-12-07T19:00

республика татарстан

россия

республика татарстан (татарстан)

камско-устьинский район

казань

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КАЗАНЬ, 7 дек - РИА Новости. Проекты из Татарстана выиграли гранты Федерального агентства по туризму на 47 миллионов рублей на развитие туристической инфраструктуры, сообщает рабочая группа по развитию туристско-рекреационных кластеров Татарстана.Среди победителей грантов − инвестпроекты, которые реализуют на территории экокластеров "Камское Устье" и "Зеркала Татарстана".Кластер "Камское Устье" представлен сразу шестью проектами-победителями. Ретроглэмпинг "Пионер" получил два гранта на 6 миллионов рублей, которые пойдут на закупку модулей для проживания, микроавтобуса для перевозки туристов из Казани. Три гранта на сумму 9 миллионов рублей выиграл отель "Камский трофей", где расположены глэмпинг-домики с банным и спа-комплексом. Средства пойдут на расширение и улучшение условий для отдыха: покупку автобусов, оборудования для ресторанов и домиков. Еще один грант выиграла цифровая платформа развития и продвижения самодеятельного туризма и альтернативных видов занятости "Свое дело на селе". Для жителей Камско-Устьинского района будет создана образовательная платформа, в ходе обучения они получат знания, как принимать в своих домах гостей, внедрять продукцию в сферу услуг, научатся проводить мастер-классы и экскурсии.От кластера "Зеркала Татарстана" грант получил проект "Развитие детского и событийного туризма на базе оздоровительно-образовательного комплекса "Байтик". На 3 миллиона рублей будут приобретены велосипеды, лыжи, катамараны, палатки, установлена уличная сцена.В общей сложности инвестпроекты двух кластеров выиграли более 20 миллионов рублей на реализацию. Помимо них, гранты получат отели, глэмпинги, рыболовно-туристический клуб, интерактивный парк, аудиогиды для музея-заповедника. Победили также заявки на туристическое оборудование для экскурсионного обслуживания, образовательную программу по созданию глэмпингов, создание безопасной информационной среды при обслуживании туристов и экскурсантов.По условиям конкурса, на реализацию грантов отведено шесть месяцев с момента заключения соглашения. Таким образом, уже летом следующего года жители и гости Татарстана смогут посетить новые туристические места.

https://ria.ru/20201204/torgovlya-1587679303.html

https://ria.ru/20201203/tatarstan-1587485322.html

россия

республика татарстан (татарстан)

камско-устьинский район

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), камско-устьинский район, казань