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Кравчук рассказал, как выйти из тупика на переговорах по Донбассу
Кравчук рассказал, как выйти из тупика на переговорах по Донбассу
Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что для выхода из тупиковой ситуации на переговорах... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:51
2020-12-07T18:51
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
леонид кравчук
борис грызлов
минск
оон
в мире
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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что для выхода из тупиковой ситуации на переговорах сторонам необходимо отозвать свои "дорожные карты" по урегулированию ситуации в регионе и работать по ранее согласованным документам.Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил этот план, чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместной стратегии. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.По его словам, российская делегация поддержала "дорожную карту", предложенную представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но она не устроила Киев. Отвечая на вопрос о том, как следует выходить из сложившейся ситуации, Кравчук заявил, что "есть один путь: они отзывают свою "дорожную карту", мы можем - я высказываю в данном случае свое мнение - мы можем сделать это в рамках делегации (отозвать план Киева – ред.) и после этого работать над теми документами, которые уже наработаны (согласованы ранее – ред.) в рамках трехсторонней контактной группы".По словам главы делегации Киева, уже существующие согласованные документы позволяют сторонам решать практические вопросы, в частности, обмен удерживаемыми лицами, открытие контрольно-пропускных пунктов в Донбассе, гуманитарные проблемы.Вместе с тем Кравчук отметил, что Киев изначально был против разработки новых документов по Донбассу в рамках минских соглашений. "Мы не были сторонниками поиска новой "дорожной карты". Мы были сторонниками того, что есть наработанные решения в "нормандском формате"… и мы говорили, что давайте начнем выполнять те решения, которые наработаны. Например, всеобъемлющая тишина, то, что наработано советниками "в нормандском формате". А новая "дорожная карат" не нужна. Нас не услышали", - сказал он.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20201207/kravchuk-1588078347.html
https://ria.ru/20201206/kravchuk-1587919158.html
https://ria.ru/20200901/donbass-1576541567.html
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донецкая народная республика
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, борис грызлов, минск, оон, в мире

Кравчук рассказал, как выйти из тупика на переговорах по Донбассу

18:51 07.12.2020
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Максим Захаров
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КИЕВ, 7 дек – РИА Новости. Бывший президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что для выхода из тупиковой ситуации на переговорах сторонам необходимо отозвать свои "дорожные карты" по урегулированию ситуации в регионе и работать по ранее согласованным документам.
Ранее советник по информационной политике делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович сообщил, что делегация разработала "план совместных шагов", который предполагает вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта. Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что Киев предложил этот план, чтобы все участники контактной группы приняли участие в разработке совместной стратегии. Полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что этот план противоречит минским соглашениям и может быть расценен как шаг к полному отказу от них.
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"Если они предложили свою "дорожную карту", мы предложили свой план совместных шагов, таким образом, это значит, что мы зашли в тупик - мы будем поддерживать свой план, а они свою "дорожную карту". Значит, мы ни о чем никогда не договоримся", - сказал Кравчук РИА Новости в понедельник.

По его словам, российская делегация поддержала "дорожную карту", предложенную представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но она не устроила Киев. Отвечая на вопрос о том, как следует выходить из сложившейся ситуации, Кравчук заявил, что "есть один путь: они отзывают свою "дорожную карту", мы можем - я высказываю в данном случае свое мнение - мы можем сделать это в рамках делегации (отозвать план Киева – ред.) и после этого работать над теми документами, которые уже наработаны (согласованы ранее – ред.) в рамках трехсторонней контактной группы".
По словам главы делегации Киева, уже существующие согласованные документы позволяют сторонам решать практические вопросы, в частности, обмен удерживаемыми лицами, открытие контрольно-пропускных пунктов в Донбассе, гуманитарные проблемы.
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Вместе с тем Кравчук отметил, что Киев изначально был против разработки новых документов по Донбассу в рамках минских соглашений. "Мы не были сторонниками поиска новой "дорожной карты". Мы были сторонниками того, что есть наработанные решения в "нормандском формате"… и мы говорили, что давайте начнем выполнять те решения, которые наработаны. Например, всеобъемлющая тишина, то, что наработано советниками "в нормандском формате". А новая "дорожная карат" не нужна. Нас не услышали", - сказал он.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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