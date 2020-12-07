https://ria.ru/20201207/tsik-1587973132.html

Источник рассказал о подготовке нового состава ЦИК России

Источник рассказал о подготовке нового состава ЦИК России

Предварительный список нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:44

2020-12-07T10:44

2020-12-07T10:53

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Предварительный список нового состава ЦИК РФ будет готов после 20 декабря, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.Срок полномочий действующего состава Центризбиркома России истекает 28 марта."Сейчас идёт обсуждение кандидатур в новый состав ЦИК России. Средний возраст нового состава ЦИК составит 50-55 лет", - рассказал источник агентства.

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