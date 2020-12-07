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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html
Axios: Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена
Axios: Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена
Президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:32
2020-12-07T08:51
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
джо байден
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флорида
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По информации издания, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками. План президента автор материала называет "грандиозным финалом как в фильме".Отмечается, что во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.Портал полагает, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать "протестов", "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом, а также пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.Штаб Трампа отказался давать комментарии по этому поводу.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.
https://ria.ru/20201205/plevok-1587673082.html
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дональд трамп, джо байден, москва, флорида, сша, в мире

Axios: Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена

04:32 07.12.2020 (обновлено: 08:51 07.12.2020)
 
© REUTERS / Jonathan Ernst Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия
Президент США Дональд Трамп в городе Валдоста, штат Джорджия - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© REUTERS / Jonathan Ernst
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.
По информации издания, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками. План президента автор материала называет "грандиозным финалом как в фильме".
Отмечается, что во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.
Портал полагает, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать "протестов", "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом, а также пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.
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Штаб Трампа отказался давать комментарии по этому поводу.

"Когда у президента Трампа будет готово заявление о его планах на 20 января, он даст вам знать", — заявил представитель Белого дома Джадд Дир.

Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.
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