https://ria.ru/20201207/trump-1587946206.html

Axios: Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена

Axios: Трамп планирует "грандиозный финал" в день инаугурации Байдена

Президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T04:32

2020-12-07T04:32

2020-12-07T08:51

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может улететь из Белого дома на вертолете в день инаугурации демократа Джо Байдена, сообщает портал Axios со ссылкой на источники.По информации издания, после этого Трамп пересядет на самолет Air Force One и отправится на политический митинг во Флориде, где выступит перед своими сторонниками. План президента автор материала называет "грандиозным финалом как в фильме".Отмечается, что во Флориде Трамп может объявить о намерении снова баллотироваться на пост главы государства в 2024 году.Портал полагает, что вылет с лужайки Белого дома позволит Трампу избежать "протестов", "обмена любезностями" с приходящим на должность президента Байденом, а также пребывания в Белом доме, пока его оппонент будет приносить присягу.Штаб Трампа отказался давать комментарии по этому поводу.Президентские выборы прошли в США 3 ноября. По предварительным данным, на них победил кандидат от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден. Трамп пока не признал поражения и добивается пересмотра результатов голосования в судах.

https://ria.ru/20201205/plevok-1587673082.html

https://ria.ru/20201206/vybory-1587863905.html

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дональд трамп, джо байден, москва, флорида, сша, в мире