https://ria.ru/20201207/tpu-1587660439.html
В Сибири начнут производить радиоактивный таллий-199 для кардиологии
В Сибири начнут производить радиоактивный таллий-199 для кардиологии
Эффективный метод получения изотопа таллия-199 и кардиологического радиопрепарата на его основе разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T03:00
2020-12-07T03:00
2020-12-07T04:01
риа наука
университетская наука
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томский политехнический университет
томск
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Эффективный метод получения изотопа таллия-199 и кардиологического радиопрепарата на его основе разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам создателей, их метод позволит обеспечить безопасную и качественную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца. О запуске производства сообщили в пресс-службе вуза.Для кардиологической диагностики во всем мире, по словам ученых, традиционно используется препарат с изотопом таллия-201. Ученые ТПУ разработали технологию получения альтернативного изотопа, таллия-199, имеющего серьезные преимущества перед аналогами.Разработанный в ТПУ состав уже используется в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН (ТНИМЦ). Диагностический препарат таллия-199 производят в университете на циклическом ускорителе заряженных частиц, циклотроне.В циклотрон загружается мишень — тонкая пластина из золота, которую в течение нескольких часов бомбардируют пучками альфа-частиц. В результате ядерной реакции, как объяснили ученые, золото превращается в таллий-199, перевозимый затем в НИИ кардиологии ТНИМЦ в форме физиологического раствора."Модуль синтеза препарата для инъекций прост в эксплуатации и может быть установлен в любом центре позитронно-эмиссионной томографии или в учреждении с циклотроном. Для производства препарата не нужны тяжелые антирадиационные боксы, достаточно изолирующей кабины с ламинарным потоком воздуха и минимальной защитой оператора от излучения", — отметил Нестеров.В кардиологии таллий используется в самом распространенном во всем мире методе диагностики ишемической болезни — в перфузионной сцинтиграфии миокарда. В ходе него в кровь пациента вводят радиофармпрепарат с изотопом, который поглощается тканями сосудов. Зоны с атеросклеротическими бляшками накапливают изотоп намного хуже здоровых тканей. Используемое количество изотопа не оказывает токсичного воздействия, зато его излучение легко улавливается диагностической гамма-камерой, сообщили ученые.
https://ria.ru/20200805/1575365822.html
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университетская наука, навигатор абитуриента, томский политехнический университет, томск
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Эффективный метод получения изотопа таллия-199 и кардиологического радиопрепарата на его основе разработали ученые Томского политехнического университета (ТПУ). По словам создателей, их метод позволит обеспечить безопасную и качественную диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца. О запуске производства сообщили в пресс-службе вуза.
Для кардиологической диагностики во всем мире, по словам ученых, традиционно используется препарат с изотопом таллия-201. Ученые ТПУ разработали технологию получения альтернативного изотопа, таллия-199, имеющего серьезные преимущества перед аналогами.
Разработанный в ТПУ состав уже используется в НИИ кардиологии Томского национального исследовательского медицинского центра РАН (ТНИМЦ). Диагностический препарат таллия-199 производят в университете на циклическом ускорителе заряженных частиц, циклотроне.
"Выгодное отличие таллия-199 в том, что его период полураспада равен 7,4 часа, что почти в 10 раз меньше, чем у таллия-201. Это значит, что он дает меньшую нагрузку на организм и быстрее выводится из него. Также это означает, что препарат сложнее транспортировать в отдаленные учреждения, но конкретно в Томске уже сложилась инфраструктура, позволяющая легко применять этот изотоп в регионе", — объяснил начальник производственного отдела радиофармпрепаратов учебно-научного центра "Исследовательский ядерный реактор" ТПУ Евгений Нестеров.
В циклотрон загружается мишень — тонкая пластина из золота, которую в течение нескольких часов бомбардируют пучками альфа-частиц. В результате ядерной реакции, как объяснили ученые, золото превращается в таллий-199, перевозимый затем в НИИ кардиологии ТНИМЦ в форме физиологического раствора.
"Модуль синтеза препарата для инъекций прост в эксплуатации и может быть установлен в любом центре позитронно-эмиссионной томографии или в учреждении с циклотроном. Для производства препарата не нужны тяжелые антирадиационные боксы, достаточно изолирующей кабины с ламинарным потоком воздуха и минимальной защитой оператора от излучения", — отметил Нестеров.
В кардиологии таллий используется в самом распространенном во всем мире методе диагностики ишемической болезни — в перфузионной сцинтиграфии миокарда. В ходе него в кровь пациента вводят радиофармпрепарат с изотопом, который поглощается тканями сосудов. Зоны с атеросклеротическими бляшками накапливают изотоп намного хуже здоровых тканей. Используемое количество изотопа не оказывает токсичного воздействия, зато его излучение легко улавливается диагностической гамма-камерой, сообщили ученые.