https://ria.ru/20201207/topor-1588011168.html
Жителя Чувашии задержали по подозрению в попытке зарубить сестру топором
Жителя Чувашии задержали по подозрению в попытке зарубить сестру топором
Житель чувашского села подозревается в попытке убийства сестры, на которую он набросился с топором, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:35
2020-12-07T13:35
2020-12-07T13:35
следственный комитет россии (ск рф)
батыревский район
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Житель чувашского села подозревается в попытке убийства сестры, на которую он набросился с топором, сообщает следственное управление СК РФ по Чувашии.По версии следствия, 5 декабря 58-летний житель деревни Старое Ахпердино Батыревского района в своем доме нанес множество ударов топором по голове своей 65-летней сестре. Женщине удалось выбежать из дома и обратиться за помощью. Сейчас она находится в лечебном учреждении, где ей оказывается необходимая медицинская помощь."Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемый задержан. Следователем решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены необходимые судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении регионального СУСК.По информации пресс-службы МВД по Чувашии, мужчина, ранее судимый за убийство, был задержан благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции. "По факту оказания сопротивления полицейским при задержании материалы будут направлены в СУ СК России по Чувашии для принятия процессуального решения", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20201207/sud-1588007059.html
батыревский район
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следственный комитет россии (ск рф), батыревский район, происшествия