В ДТП в Хабаровском крае погибла амурская тигрица
04:19 07.12.2020 (обновлено: 08:15 07.12.2020)
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
© Геннадий Шаликов
ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. При ДТП в Нанайском районе Хабаровского края погибла краснокнижная амурская тигрица, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрий Колпак.
"Вчера ночью водитель ехал по Комсомольской трассе, и примерно в 27 километрах от Лидоги на дорогу вышла тигрица и при приближении машины улеглась прямо на трассу и прижалась к асфальту, как бы спряталась. Это поведение кошачьих такое — услышала шелест машины, фары, ночь... Водитель уходил от столкновения, но удар пришелся слева прямо в голову зверю. Тигр погиб, машина Mercedes тоже пришла в негодность, ее увезли эвакуатором. Водитель сам вызвал ГИБДД. Наши работники тоже приехали туда, все осмотрели. Тигра забрали и увезли в Уссурийск в центр вскрытия", — рассказал он.
По словам собеседника агентства, эта тигрица молодая, ей около пяти лет. Первого декабря ее видели около кафе "Анюта" в Нанайском районе, на 251-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Один из водителей снял тигрицу на видео, которое выложил в Instagram центр "Амурский тигр". Хищница ночью бродила возле заведения и исследовала собачью будку, позже ушла в тайгу. Тогда зверя спровоцировала стая бродячих собак, которая прибилась к кафе из-за неправильного хранения отходов.
"Несчастный случай, что сделаешь", — заключил Колпак.