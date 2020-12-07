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В ДТП в Хабаровском крае погибла амурская тигрица
В ДТП в Хабаровском крае погибла амурская тигрица
При ДТП в Нанайском районе Хабаровского края погибла краснокнижная амурская тигрица, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T04:19
2020-12-07T08:15
центр "амурский тигр"
нанайский район
комсомольск-на-амуре
хабаровск
происшествия
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ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. При ДТП в Нанайском районе Хабаровского края погибла краснокнижная амурская тигрица, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрий Колпак.По словам собеседника агентства, эта тигрица молодая, ей около пяти лет. Первого декабря ее видели около кафе "Анюта" в Нанайском районе, на 251-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Один из водителей снял тигрицу на видео, которое выложил в Instagram центр "Амурский тигр". Хищница ночью бродила возле заведения и исследовала собачью будку, позже ушла в тайгу. Тогда зверя спровоцировала стая бродячих собак, которая прибилась к кафе из-за неправильного хранения отходов."Несчастный случай, что сделаешь", — заключил Колпак.
нанайский район
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центр "амурский тигр", нанайский район, комсомольск-на-амуре, хабаровск, происшествия

В ДТП в Хабаровском крае погибла амурская тигрица

04:19 07.12.2020 (обновлено: 08:15 07.12.2020)
 
© Геннадий ШаликовАмурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Геннадий Шаликов
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ХАБАРОВСК, 7 дек — РИА Новости. При ДТП в Нанайском районе Хабаровского края погибла краснокнижная амурская тигрица, сообщил РИА Новости начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства Юрий Колпак.

"Вчера ночью водитель ехал по Комсомольской трассе, и примерно в 27 километрах от Лидоги на дорогу вышла тигрица и при приближении машины улеглась прямо на трассу и прижалась к асфальту, как бы спряталась. Это поведение кошачьих такое — услышала шелест машины, фары, ночь... Водитель уходил от столкновения, но удар пришелся слева прямо в голову зверю. Тигр погиб, машина Mercedes тоже пришла в негодность, ее увезли эвакуатором. Водитель сам вызвал ГИБДД. Наши работники тоже приехали туда, все осмотрели. Тигра забрали и увезли в Уссурийск в центр вскрытия", — рассказал он.

По словам собеседника агентства, эта тигрица молодая, ей около пяти лет. Первого декабря ее видели около кафе "Анюта" в Нанайском районе, на 251-м километре трассы Хабаровск — Комсомольск-на-Амуре. Один из водителей снял тигрицу на видео, которое выложил в Instagram центр "Амурский тигр". Хищница ночью бродила возле заведения и исследовала собачью будку, позже ушла в тайгу. Тогда зверя спровоцировала стая бродячих собак, которая прибилась к кафе из-за неправильного хранения отходов.
"Несчастный случай, что сделаешь", — заключил Колпак.
 
Центр "Амурский тигр"Нанайский районКомсомольск-на-АмуреХабаровскПроисшествия
 
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