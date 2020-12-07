В ДТП в Хабаровском крае погибла амурская тигрица

"Вчера ночью водитель ехал по Комсомольской трассе, и примерно в 27 километрах от Лидоги на дорогу вышла тигрица и при приближении машины улеглась прямо на трассу и прижалась к асфальту, как бы спряталась. Это поведение кошачьих такое — услышала шелест машины, фары, ночь... Водитель уходил от столкновения, но удар пришелся слева прямо в голову зверю. Тигр погиб, машина Mercedes тоже пришла в негодность, ее увезли эвакуатором. Водитель сам вызвал ГИБДД. Наши работники тоже приехали туда, все осмотрели. Тигра забрали и увезли в Уссурийск в центр вскрытия", — рассказал он.