https://ria.ru/20201207/terrorist-1588111855.html

В Ираке задержали высокопоставленного боевика ИГ*

В Ираке задержали высокопоставленного боевика ИГ*

Иракские силовики задержали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T21:30

2020-12-07T21:30

2020-12-07T21:30

исламское государство

ирак

в мире

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Иракские силовики задержали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул."После проведения интенсивного наблюдения и совместных разведывательных усилий на высоком уровне подразделение специального назначения управления по борьбе с терроризмом провело операцию в провинции Анбар, завершившуюся задержанием опасного лидера террористов, занимающего пост так называемого заместителя наместника террористических формирований ИГ* в Ираке", - написал Расул в Twitter.Кроме того, Расул также сообщил, что в ходе операции в провинции Салах-эд-Дин были задержаны два террориста, принимавших участие в резне на авиабазе Спайкер близ города Тикрит в 2014 году, жертвами которой стали около 1700 военных.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая группировка, запрещенная в России

https://ria.ru/20201104/ig-v-afrike-1582694105.html

https://ria.ru/20201124/lavrov-1586077332.html

ирак

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

исламское государство, ирак, в мире