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В Ираке задержали высокопоставленного боевика ИГ*
В Ираке задержали высокопоставленного боевика ИГ*
Иракские силовики задержали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил официальный представитель... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:30
2020-12-07T21:30
исламское государство
ирак
в мире
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Иракские силовики задержали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул."После проведения интенсивного наблюдения и совместных разведывательных усилий на высоком уровне подразделение специального назначения управления по борьбе с терроризмом провело операцию в провинции Анбар, завершившуюся задержанием опасного лидера террористов, занимающего пост так называемого заместителя наместника террористических формирований ИГ* в Ираке", - написал Расул в Twitter.Кроме того, Расул также сообщил, что в ходе операции в провинции Салах-эд-Дин были задержаны два террориста, принимавших участие в резне на авиабазе Спайкер близ города Тикрит в 2014 году, жертвами которой стали около 1700 военных.В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.* Террористическая группировка, запрещенная в России
https://ria.ru/20201104/ig-v-afrike-1582694105.html
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исламское государство, ирак, в мире

В Ираке задержали высокопоставленного боевика ИГ*

21:30 07.12.2020
 
© РИА Новости / Виталий БелоусовБоец спецподразделения в Багдаде
Боец спецподразделения в Багдаде - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Иракские силовики задержали высокопоставленного боевика террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил официальный представитель главнокомандующего ВС страны Яхья Расул.
"После проведения интенсивного наблюдения и совместных разведывательных усилий на высоком уровне подразделение специального назначения управления по борьбе с терроризмом провело операцию в провинции Анбар, завершившуюся задержанием опасного лидера террористов, занимающего пост так называемого заместителя наместника террористических формирований ИГ* в Ираке", - написал Расул в Twitter.
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Кроме того, Расул также сообщил, что в ходе операции в провинции Салах-эд-Дин были задержаны два террориста, принимавших участие в резне на авиабазе Спайкер близ города Тикрит в 2014 году, жертвами которой стали около 1700 военных.
В конце 2017 года власти Ирака объявили о победе над запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство"* в стране, однако иракская армия при поддержке международной коалиции и подразделений народного ополчения продолжает зачистки от террористов и операции по выявлению "спящих ячеек" террористических группировок в отдельных районах.
* Террористическая группировка, запрещенная в России
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