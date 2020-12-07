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Во Франции предъявили обвинения напавшему на церковь в Ницце
Во Франции предъявили обвинения напавшему на церковь в Ницце
Напавшему на прихожан в церкви Ниццы в конце октября 21-летнему выходцу из Туниса предъявлены обвинения, он помещен под стражу, сообщает France Info со ссылкой... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:51
2020-12-07T18:51
вооруженные нападения во франции
тунис (страна)
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Напавшему на прихожан в церкви Ниццы в конце октября 21-летнему выходцу из Туниса предъявлены обвинения, он помещен под стражу, сообщает France Info со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру.В частности, ему были предъявлены обвинения в террористических убийствах.Серьезно раненный во время задержания, нападавший был доставлен из Ниццы в одну из больниц в парижском регионе в начала ноября. Его состояние улучшилось недавно, что позволило провести допрос. Он был взят под стражу.Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом.
https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html
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вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире

Во Франции предъявили обвинения напавшему на церковь в Ницце

18:51 07.12.2020
 
© AP Photo / Daniel ColeПолиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце
Полиция на месте нападения возле церкви Нотр-Дам в Ницце - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Daniel Cole
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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Напавшему на прихожан в церкви Ниццы в конце октября 21-летнему выходцу из Туниса предъявлены обвинения, он помещен под стражу, сообщает France Info со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру.
В частности, ему были предъявлены обвинения в террористических убийствах.
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Серьезно раненный во время задержания, нападавший был доставлен из Ниццы в одну из больниц в парижском регионе в начала ноября. Его состояние улучшилось недавно, что позволило провести допрос. Он был взят под стражу.
Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.
В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом.
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Вооруженные нападения во ФранцииТунис (страна)ФранцияНиццаВ мире
 
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