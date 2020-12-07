https://ria.ru/20201207/terakt-1588086660.html

Во Франции предъявили обвинения напавшему на церковь в Ницце

Во Франции предъявили обвинения напавшему на церковь в Ницце

Напавшему на прихожан в церкви Ниццы в конце октября 21-летнему выходцу из Туниса предъявлены обвинения, он помещен под стражу, сообщает France Info со ссылкой... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T18:51

2020-12-07T18:51

2020-12-07T18:51

вооруженные нападения во франции

тунис (страна)

франция

ницца

в мире

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ПАРИЖ, 7 дек - РИА Новости. Напавшему на прихожан в церкви Ниццы в конце октября 21-летнему выходцу из Туниса предъявлены обвинения, он помещен под стражу, сообщает France Info со ссылкой на антитеррористическую прокуратуру.В частности, ему были предъявлены обвинения в террористических убийствах.Серьезно раненный во время задержания, нападавший был доставлен из Ниццы в одну из больниц в парижском регионе в начала ноября. Его состояние улучшилось недавно, что позволило провести допрос. Он был взят под стражу.Вооруженный ножом мужчина 29 октября напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека. Совершившего атаку быстро задержали, у него были найдены документы на имя выходца из Туниса, родившегося в 1999 году. Он прибыл во Францию в начале октября через итальянский остров Лампедузу.В тот же день прокуратура суда в Тунисе, занимающегося вопросами противодействия терроризму, начала расследование в связи с инцидентом.

https://ria.ru/20201029/vysylat-1582192810.html

https://ria.ru/20201101/terrorist-1582565363.html

тунис (страна)

франция

ницца

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные нападения во франции, тунис (страна), франция, ницца, в мире