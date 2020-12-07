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В Астраханской области теплоход сел на мель
В Астраханской области теплоход сел на мель
Третий за четыре дня теплоход "Пармис", следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:57
2020-12-07T15:57
2020-12-07T15:57
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
астраханская область
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 дек – РИА Новости. Третий за четыре дня теплоход "Пармис", следовавший в Иран, сел на мель в Астраханской области, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по региону.Судно следовало из Астрахани в Иран. Экипаж – 11 человек, никто не пострадал, теплоход не поврежден.В пятницу на 159-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала на мель сел теплоход "Порт-Оля 2", следовавший из Астрахани в Иран. Теплоход с мели еще не снят. В воскресенье на 157-м километре канала на мель сел теплоход "Омский-111", также следовавший в Иран с зерном (3172,4 тонны). Движение судов в месте проведения работ было временно приостановлено, через несколько часов судно сняли с мели и движение возобновилось.
астраханская область
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), астраханская область, происшествия