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В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои со стороны мужа
В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои со стороны мужа
Россиянка Вера Ч. найдена мертвой в своей квартире в Анкаре, полиция подозревает в убийстве ее мужа, гражданина Турции Салиха Г., сообщает газета Sabah в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:54
2020-12-07T16:54
россия
турция
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Россиянка Вера Ч. найдена мертвой в своей квартире в Анкаре, полиция подозревает в убийстве ее мужа, гражданина Турции Салиха Г., сообщает газета Sabah в понедельник.По данным газеты, россиянка находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась. Женщина обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Полиция, изучив видео с наружных камер наблюдения, выяснила, что россиянка последний раз заходила в дом 30 ноября и больше не выходила. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.Муж россиянки разыскивается. Идет расследование.
https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html
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россия, турция, анкара, в мире

В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои со стороны мужа

16:54 07.12.2020
 
© AP Photo / IHAАвтомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция
Автомобили скорой помощи в городе Газиантеп, Турция - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / IHA
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Россиянка Вера Ч. найдена мертвой в своей квартире в Анкаре, полиция подозревает в убийстве ее мужа, гражданина Турции Салиха Г., сообщает газета Sabah в понедельник.
По данным газеты, россиянка находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась. Женщина обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Полиция, изучив видео с наружных камер наблюдения, выяснила, что россиянка последний раз заходила в дом 30 ноября и больше не выходила. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.
Муж россиянки разыскивается. Идет расследование.
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