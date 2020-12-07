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В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои со стороны мужа
В Анкаре обнаружили тело россиянки, жаловавшейся на побои со стороны мужа
Россиянка Вера Ч. найдена мертвой в своей квартире в Анкаре, полиция подозревает в убийстве ее мужа, гражданина Турции Салиха Г., сообщает газета Sabah в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T16:54
2020-12-07T16:54
2020-12-07T16:54
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АНКАРА, 7 дек – РИА Новости. Россиянка Вера Ч. найдена мертвой в своей квартире в Анкаре, полиция подозревает в убийстве ее мужа, гражданина Турции Салиха Г., сообщает газета Sabah в понедельник.По данным газеты, россиянка находилась в процессе развода из-за постоянных побоев со стороны мужа, на которого она неоднократно жаловалась. Женщина обращалась в больницу за медицинской помощью. Полицию вызвали соседи, почувствовав неприятный запах из квартиры. Полиция, изучив видео с наружных камер наблюдения, выяснила, что россиянка последний раз заходила в дом 30 ноября и больше не выходила. Для выяснения точной причины смерти проводится судебно-медицинская экспертиза.Муж россиянки разыскивается. Идет расследование.
https://ria.ru/20201026/meksika-1581656341.html
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