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В Чебоксарах будут судить сбившую школьника на джипе учительницу
В Чебоксарах будут судить сбившую школьника на джипе учительницу
Преподаватель гимназии в Чебоксарах, которая за рулем автомобиля сбила во дворе школы ученика и сломала ему ногу, предстанет пред судом, сообщает МВД по... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T14:07
2020-12-07T14:07
чебоксары
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Преподаватель гимназии в Чебоксарах, которая за рулем автомобиля сбила во дворе школы ученика и сломала ему ногу, предстанет пред судом, сообщает МВД по Чувашии.По данным следствия, днем 29 ноября 2018 года учительница, уезжавшая на Toyota от гимназии по улице Эльгера, совершила наезд на пятиклассника, выбежавшего из-за угла здания. С переломом ноги пострадавший был госпитализирован. В ее отношении был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (нарушение требований дорожного знака) из-за запрета въезжать на территорию образовательного учреждения.Впоследствии ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека")."Дело расследовалось отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии, которым собран весь комплекс доказательств вины женщины, управлявшей автомобилем. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Московской районный суд города Чебоксары", - отмечается в сообщении.По максимальной санкции статьи обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
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чебоксары, происшествия

В Чебоксарах будут судить сбившую школьника на джипе учительницу

14:07 07.12.2020
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек — РИА Новости. Преподаватель гимназии в Чебоксарах, которая за рулем автомобиля сбила во дворе школы ученика и сломала ему ногу, предстанет пред судом, сообщает МВД по Чувашии.
По данным следствия, днем 29 ноября 2018 года учительница, уезжавшая на Toyota от гимназии по улице Эльгера, совершила наезд на пятиклассника, выбежавшего из-за угла здания. С переломом ноги пострадавший был госпитализирован. В ее отношении был составлен административный протокол по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ (нарушение требований дорожного знака) из-за запрета въезжать на территорию образовательного учреждения.
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Впоследствии ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК РФ ("нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека").
"Дело расследовалось отделом по расследованию ДТП следственного управления МВД по Чувашии, которым собран весь комплекс доказательств вины женщины, управлявшей автомобилем. Материалы уголовного дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением переданы в Московской районный суд города Чебоксары", - отмечается в сообщении.
По максимальной санкции статьи обвиняемой грозит до двух лет лишения свободы.
 
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