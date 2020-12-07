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На Урале суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу
На Урале суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу
Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T13:15
2020-12-07T13:15
дмитрий лошагин
свердловский областной суд
екатеринбург
происшествия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство жены-фотомодели, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но дело затем отправили на пересмотр. Областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания более мягким видом по статье 80 УК РФ, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания.Как отметили в ведомстве, свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, так как тот вину в инкриминируемом преступлении так и не признал, не принес извинения потерпевшим, в 2018 году имел дисциплинарное взыскание. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/peterburg-1587922582.html
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дмитрий лошагин, свердловский областной суд, екатеринбург, происшествия

На Урале суд смягчил наказание осужденному за убийство жены фотографу

13:15 07.12.2020
 
© РИА Новости / Андрей Старостин / Перейти в фотобанкСудебный молоток
Судебный молоток - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Андрей Старостин
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 дек – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник заменил три года неотбытого срока в колонии на ограничение свободы фотографу Дмитрию Лошагину, осужденному за убийство жены-фотомодели, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
В июне 2015 года Лошагин был приговорен к 10 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве своей жены – модели Юлии Прокопьевой. При этом обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал фотографа, но дело затем отправили на пересмотр. Областной суд в сентябре того же года частично изменил приговор и снизил срок до 9 лет и 10 месяцев. В октябре 2019 года Чкаловский суд Екатеринбурга отказал Лошагину в удовлетворении ходатайства о замене ему наказания более мягким видом по статье 80 УК РФ, позже Свердловский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию фотографа. В 2020 году Лошагин подал новое ходатайство о замене неотбытой части наказания.
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"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, заменив неотбытую часть наказания в виде лишения свободы на ограничение свободы сроком на 3 года 25 дней", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, свердловский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Александр Клементьев возражал против удовлетворения ходатайства Лошагина, так как тот вину в инкриминируемом преступлении так и не признал, не принес извинения потерпевшим, в 2018 году имел дисциплинарное взыскание. Администрация исправительного учреждения также возражала против удовлетворения ходатайства.
"Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования", - добавили в надзорном ведомстве.
 
Дмитрий ЛошагинСвердловский областной судЕкатеринбургПроисшествия
 
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