https://ria.ru/20201207/su-57-1587961856.html

Штатный двигатель для Су-57 планируют создать в 2022 году

Штатный двигатель для Су-57 планируют создать в 2022 году

Работы по созданию двигателя второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 году, заявил журналистам гендиректор... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:43

2020-12-07T09:43

2020-12-07T20:42

новое оружие россии

россия

су-57

воздушно-космические силы россии

т-50

ростех

сергей чемезов

безопасность

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Работы по созданию двигателя второго этапа для российского истребителя пятого поколения Су-57 завершатся в 2022 году, заявил журналистам гендиректор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов."Мы продолжаем работу над двигателем второго этапа. Продолжаются его летные испытания в составе самолета. Изготовлено несколько опытных образцов нового двигателя. Идет доводка его узлов и систем. И я надеюсь, что где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло" и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство", — сказал он.Чемезов напомнил, что ВКС России уже были переданы десять машин для опытной эксплуатации, опытной партии, до конца года армия должна получить первый истребитель пятого поколения в рамках ранее подписанного контракта на 76 машин, при этом первые серийные Су-57 будут оснащены двигателями первого этапа ("изделие-117").Су-57 (ранее известен как ПАК ФА, опытное название Т-50) — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Сочетание высокой маневренности с возможностью выполнения сверхзвукового полета, а также современный комплекс бортового оборудования и малая заметность обеспечивают Су-57 превосходство над конкурентами.Контракт на поставку ВКС России 76 истребителей Су-57 был подписан на форуме "Армия-2019". В настоящее время продолжаются испытания этого самолета, в ходе которых проверяется функционирование его систем, а также режимы работы двигателя второго этапа. Минобороны неоднократно заявляло, что Су-57 успешно прошел испытания в Сирии.Первая серийная машина, которая должна была быть поставлена Минобороны в конце декабря 2019 года, потерпела крушение под Хабаровском в ходе испытательного полета 24 декабря, пилот успел катапультироваться и остался жив. После инцидента генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь в интервью РИА Новости рассказал, что результаты работы комиссии по крушению Су-57 будут использованы для улучшения этого самолета.На сегодняшний день опытные образцы Су-57 летают с двигателем "первого этапа" — "изделием-117", который уже запущен в серийное производство.Двигатель "второго этапа" по топливной эффективности и удельной тяге будет значительно превосходить "изделие-117", а по конструктивно-технологическому исполнению и уровню достигаемых параметров будет полностью соответствовать мировому уровню двигателя пятого поколения — совершать полеты на сверхзвуковых скоростях в бесфорсажном режиме.

https://ria.ru/20201010/su-57-1579216472.html

https://ria.ru/20201010/su-57-1579164285.html

https://ria.ru/20201009/armiya-analiz-britantsy-1578906377.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, су-57, воздушно-космические силы россии, т-50, ростех, сергей чемезов, безопасность