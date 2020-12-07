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Очевидец раскрыл детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским
Очевидец раскрыл детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским
Очевидец стрельбы в Москве, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, рассказал в беседе с "МК" о подробностях инцидента. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T03:25
2020-12-07T03:25
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Очевидец стрельбы в Москве, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, рассказал в беседе с "МК" о подробностях инцидента.Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.Как рассказал собеседник издания, он возвращался домой со своей девушкой поздно вечером, когда услышал два хлопка и женские крики о помощи.По словам мужчины, подросток рассказала ему, что стрелявший — друг ее отца. Первоначально злоумышленник выстрелил в воздух, а затем прострелил ребенку колено.Очевидец позвонил в экстренные службы. "В это время мужчина вернулся с какой-то женщиной, видимо, мамой девочки. Они оба были сильно пьяны. Я сообщил им, что сейчас приедет "скорая" и полиция. Услышав это, мужчина сказал, что он сам из полиции и все решит. Затем вместе с женщиной они подняли девочку и потащили ее в подъезд. Она сопротивлялась, кричала, ей было больно, ее колено было в крови. Через минуты три, после того, как они скрылись в подъезде, девочка вновь появилась на улице, видимо ей удалось вырваться. Она еле прыгала на одной ноге, потом упала. За ней снова вышла пьяная парочка", — рассказал очевидец.В этот момент, как уточнил собеседник издания, прибыли полицейские и скорая помощь. Медики забрали пострадавшего ребенка, а сотрудники полиции занялись нападавшим.
https://radiosputnik.ria.ru/20201206/politseyskiy-1587920391.html
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россия, москва, происшествия

Очевидец раскрыл детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским

03:25 07.12.2020
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Очевидец стрельбы в Москве, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, рассказал в беседе с "МК" о подробностях инцидента.
Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.
Как рассказал собеседник издания, он возвращался домой со своей девушкой поздно вечером, когда услышал два хлопка и женские крики о помощи.

"Мы пошли на крики и вскоре увидели молодую девушку лет пятнадцати. Она лежала на лавочке и кричала, рядом с ней находился какой-то мужчина. Когда мы подошли, то незнакомец резко ушел в подъезд", — сказал очевидец.

По словам мужчины, подросток рассказала ему, что стрелявший — друг ее отца. Первоначально злоумышленник выстрелил в воздух, а затем прострелил ребенку колено.
Очевидец позвонил в экстренные службы.
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"В это время мужчина вернулся с какой-то женщиной, видимо, мамой девочки. Они оба были сильно пьяны. Я сообщил им, что сейчас приедет "скорая" и полиция. Услышав это, мужчина сказал, что он сам из полиции и все решит. Затем вместе с женщиной они подняли девочку и потащили ее в подъезд. Она сопротивлялась, кричала, ей было больно, ее колено было в крови. Через минуты три, после того, как они скрылись в подъезде, девочка вновь появилась на улице, видимо ей удалось вырваться. Она еле прыгала на одной ноге, потом упала. За ней снова вышла пьяная парочка", — рассказал очевидец.
В этот момент, как уточнил собеседник издания, прибыли полицейские и скорая помощь. Медики забрали пострадавшего ребенка, а сотрудники полиции занялись нападавшим.
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