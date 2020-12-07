https://ria.ru/20201207/strelba-1587944709.html

Очевидец раскрыл детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским

Очевидец раскрыл детали инцидента с выстрелившим в ребенка полицейским

Очевидец стрельбы в Москве, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, рассказал в беседе с "МК" о подробностях инцидента. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T03:25

2020-12-07T03:25

2020-12-07T03:25

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Очевидец стрельбы в Москве, в результате которой пострадала несовершеннолетняя девочка, рассказал в беседе с "МК" о подробностях инцидента.Ранее в столичном ГУ МВД сообщили РИА Новости, что сотрудник патрульно-постовой службы не при исполнении ранил ребенка из травматического оружия. Проводится проверка, возбуждено уголовное дело о хулиганстве, мужчину задержали.Как рассказал собеседник издания, он возвращался домой со своей девушкой поздно вечером, когда услышал два хлопка и женские крики о помощи.По словам мужчины, подросток рассказала ему, что стрелявший — друг ее отца. Первоначально злоумышленник выстрелил в воздух, а затем прострелил ребенку колено.Очевидец позвонил в экстренные службы. "В это время мужчина вернулся с какой-то женщиной, видимо, мамой девочки. Они оба были сильно пьяны. Я сообщил им, что сейчас приедет "скорая" и полиция. Услышав это, мужчина сказал, что он сам из полиции и все решит. Затем вместе с женщиной они подняли девочку и потащили ее в подъезд. Она сопротивлялась, кричала, ей было больно, ее колено было в крови. Через минуты три, после того, как они скрылись в подъезде, девочка вновь появилась на улице, видимо ей удалось вырваться. Она еле прыгала на одной ноге, потом упала. За ней снова вышла пьяная парочка", — рассказал очевидец.В этот момент, как уточнил собеседник издания, прибыли полицейские и скорая помощь. Медики забрали пострадавшего ребенка, а сотрудники полиции занялись нападавшим.

https://radiosputnik.ria.ru/20201206/politseyskiy-1587920391.html

https://ria.ru/20201206/vystrel-1587929375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия