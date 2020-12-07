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Член СПЧ предложила ограничить срок следствия и содержания под стражей
Член СПЧ предложила ограничить срок следствия и содержания под стражей
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева предлагает ограничить срок ведения следствия и содержания под стражей. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T17:22
2020-12-07T17:22
2020-12-07T17:22
ева меркачева
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева предлагает ограничить срок ведения следствия и содержания под стражей.По ее словам, даже нанятые адвокаты часто предлагают своему подзащитному признать вину по этой причине."Это ужасная система. Их (следователей) задача - посадить человека и забыть. Либо они действительно заняты - завалены делами, которые сами же возбуждают... Либо они это используют как методику давления. Я бесконечно сталкиваюсь с историями, когда даже адвокаты по соглашению говорят: "Слушай, давай лучше сейчас пойдём на сделку, потому что так мы быстрее отсудимся, получим ниже низшего, потому что по соглашению человек получает не больше двух третьих от минимального, чем сейчас затянется следствие года на три". Они сознательно идут на это, чтобы поменьше сидеть. Никто не готов вытерпеть за решёткой весь процесс следствия", - отметила член СПЧ.
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ева меркачева
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости.
Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева
предлагает ограничить срок ведения следствия и содержания под стражей.
"Здесь, я считаю, нужно сейчас резко ограничивать. Вот человека посадили в СИЗО - три месяца вам на следствие... Я считаю, нужно менять законодательство. У нас сейчас следствие не ограничено во времени, а надо это сделать. У нас говорится, что если человек больше года под стражей, то ему продлевают меру пресечения уже не районный суд, а городской", - сказала Меркачева в эфире радиостанции "Говорит Москва".
По ее словам, даже нанятые адвокаты часто предлагают своему подзащитному признать вину по этой причине.
"Это ужасная система. Их (следователей) задача - посадить человека и забыть. Либо они действительно заняты - завалены делами, которые сами же возбуждают... Либо они это используют как методику давления. Я бесконечно сталкиваюсь с историями, когда даже адвокаты по соглашению говорят: "Слушай, давай лучше сейчас пойдём на сделку, потому что так мы быстрее отсудимся, получим ниже низшего, потому что по соглашению человек получает не больше двух третьих от минимального, чем сейчас затянется следствие года на три". Они сознательно идут на это, чтобы поменьше сидеть. Никто не готов вытерпеть за решёткой весь процесс следствия", - отметила член СПЧ.