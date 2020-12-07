https://ria.ru/20201207/strazha-1588068998.html

Член СПЧ предложила ограничить срок следствия и содержания под стражей

Член СПЧ предложила ограничить срок следствия и содержания под стражей

Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева предлагает ограничить срок ведения следствия и содержания под стражей. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T17:22

2020-12-07T17:22

2020-12-07T17:22

ева меркачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ева Меркачева предлагает ограничить срок ведения следствия и содержания под стражей.По ее словам, даже нанятые адвокаты часто предлагают своему подзащитному признать вину по этой причине."Это ужасная система. Их (следователей) задача - посадить человека и забыть. Либо они действительно заняты - завалены делами, которые сами же возбуждают... Либо они это используют как методику давления. Я бесконечно сталкиваюсь с историями, когда даже адвокаты по соглашению говорят: "Слушай, давай лучше сейчас пойдём на сделку, потому что так мы быстрее отсудимся, получим ниже низшего, потому что по соглашению человек получает не больше двух третьих от минимального, чем сейчас затянется следствие года на три". Они сознательно идут на это, чтобы поменьше сидеть. Никто не готов вытерпеть за решёткой весь процесс следствия", - отметила член СПЧ.

https://ria.ru/20201203/kolonii-1587463907.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ева меркачева