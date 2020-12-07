В США демонтируют очередную статую генерала конфедератов Джексона
© AP Photo / Sarah RankinПодготовка к демонтажу статуи генерала южан Томаса "Каменной стены" Джексона в Военном институте Виргинии
© AP Photo / Sarah Rankin
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Руководство Военного института Виргинии (VMI), старейшего военного колледжа США, приступил к демонтажу статуи генерала южан Томаса "Каменной стены" Джексона - одного из самых прославленных американских полководцев.
В конце октября сообщалось, что попечительский совет института постановил убрать статую из учреждения. Ранее губернатор штата Виргиния Ральф Нортам приказал провести расследование по поводу фактов "очевидной и устрашающей культуры продолжающегося структурного расизма в Военном институте Виргинии".
"Военный институт Виргинии сегодня (в понедельник) начал процесс перемещения в Музей гражданской войны статуи "Каменной стены" Джексона, которая стоит перед казармами VMI", - говорится в заявлении.
Работы по демонтажу и переносу бронзовой статуи оцениваются в 209 тысяч долларов. Эту сумму заимствуют из бюджета на техническое обслуживание и текущий ремонт колледжа.
На фоне скандала с поста директора VMI ушел отставной генерал Джеймс Генри Бинфорд Пей, который руководил институтом с 2003 года. Он выступал против демонтажа статуи и называл Джексона "военным гением" и "непоколебимым христианином".
Генерал Томас Джонатан "Каменная стена" Джексон в мае 1863 года был по ошибке ранен солдатами собственного дозора, лишился руки и умер через восемь дней от пневмонии. Гибель Джексона считается одной из причин неудач армии южан в ходе последующей Геттисбергской кампании и всей последующей Гражданской войны в США.
По всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Это коснулось также статуй первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.