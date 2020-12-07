https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587948971.html

Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции

Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил поделиться компетентными предложениями по облику новой орбитальной станции. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:39

2020-12-07T06:39

2020-12-07T06:39

россия

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574403324_0:263:3078:1994_1400x0_80_0_0_b01898d59f5a1c143c3d849ad64a68f1.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил поделиться компетентными предложениями по облику новой орбитальной станции.Рогозин рассказал, что "Роскосмос" прорабатывает облик новой орбитальной станции, которая сменит МКС. Он отметил, что станция должна быть "многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой", "посещаемой или постоянно обитаемой", "национальной или с международным участием".

https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587944388.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва