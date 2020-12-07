https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587948971.html
Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции
Рогозин призвал поучаствовать в создании облика новой орбитальной станции
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил поделиться компетентными предложениями по облику новой орбитальной станции. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:39
2020-12-07T06:39
2020-12-07T06:39
россия
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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дмитрий рогозин
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попросил поделиться компетентными предложениями по облику новой орбитальной станции.Рогозин рассказал, что "Роскосмос" прорабатывает облик новой орбитальной станции, которая сменит МКС. Он отметил, что станция должна быть "многофункциональной, своеобразным заправочно-, ремонтно-, сборочным комплексом-платформой", "посещаемой или постоянно обитаемой", "национальной или с международным участием".
https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587944388.html
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россия, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва