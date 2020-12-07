Новая российская орбитальная станция должна стать больше "Мира"
03:05 07.12.2020 (обновлено: 03:06 07.12.2020)
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"), по своему внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС, следует из материалов РКК "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
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Согласно материалам, в которых представлена концепция созданий новой станции, ее строительство предусматривается в два этапа. На первом этапе в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. В ней сможет жить и работать два российских космонавта.
На втором этапе - с 2026 по 2028 год - планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями (платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками) и довести внутренний объем до 464 кубометров, в которых сможет разместиться до четырех космонавтов.
Для примера, жилой объем станции "Мир" составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС сейчас - около 189 кубометров.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на российскую станцию "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.
В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.
Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.