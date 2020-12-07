https://ria.ru/20201207/stantsiya-1587944388.html

Новая российская орбитальная станция должна стать больше "Мира"

Новая российская орбитальная станция должна стать больше "Мира"

Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"), по своему... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T03:05

2020-12-07T03:05

2020-12-07T03:06

россия

владимир соловьев (космонавт)

александр иванов (издатель)

международная космическая станция (мкс)

космос - риа наука

ангара (ракета)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0a/1c/1581961602_0:69:1080:677_1400x0_80_0_0_bf5aba14d728c3454691993d162de661.jpg

МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"), по своему внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС, следует из материалов РКК "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, в которых представлена концепция созданий новой станции, ее строительство предусматривается в два этапа. На первом этапе в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. В ней сможет жить и работать два российских космонавта.На втором этапе - с 2026 по 2028 год - планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями (платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками) и довести внутренний объем до 464 кубометров, в которых сможет разместиться до четырех космонавтов.Для примера, жилой объем станции "Мир" составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС сейчас - около 189 кубометров.В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на российскую станцию "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.

https://ria.ru/20201206/angara-1587860688.html

https://ria.ru/20201206/zond-1587862620.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир соловьев (космонавт), александр иванов (издатель), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), москва