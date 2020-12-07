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Новая российская орбитальная станция должна стать больше "Мира"
Новая российская орбитальная станция должна стать больше "Мира"
Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"), по своему... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T03:05
2020-12-07T03:06
россия
владимир соловьев (космонавт)
александр иванов (издатель)
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
ангара (ракета)
москва
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"), по своему внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС, следует из материалов РКК "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.Согласно материалам, в которых представлена концепция созданий новой станции, ее строительство предусматривается в два этапа. На первом этапе в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. В ней сможет жить и работать два российских космонавта.На втором этапе - с 2026 по 2028 год - планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями (платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками) и довести внутренний объем до 464 кубометров, в которых сможет разместиться до четырех космонавтов.Для примера, жилой объем станции "Мир" составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС сейчас - около 189 кубометров.В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на российскую станцию "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.
https://ria.ru/20201206/angara-1587860688.html
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россия, владимир соловьев (космонавт), александр иванов (издатель), международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, ангара (ракета), москва

Новая российская орбитальная станция должна стать больше "Мира"

03:05 07.12.2020 (обновлено: 03:06 07.12.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Новая российская национальная орбитальная станция, которую предлагает создать Ракетно-космическая корпорация "Энергия" (входит в "Роскосмос"), по своему внутреннему объему после завершения строительства должна быть больше, чем станция "Мир" и российский сегмент МКС, следует из материалов РКК "Энергия", имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Ракета тяжелого класса АнгараА5 - РИА Новости, 1920, 06.12.2020
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Источник назвал дату пуска "Ангары" с Плесецка
Согласно материалам, в которых представлена концепция созданий новой станции, ее строительство предусматривается в два этапа. На первом этапе в 2025-2026 годах планируется построить станцию общим внутренним объемом в 136 кубометров из базового, узлового и шлюзового модулей. В ней сможет жить и работать два российских космонавта.
На втором этапе - с 2026 по 2028 год - планируется пополнить станцию еще четырьмя модулями (платформой обслуживания, производственным, коммерческим и складским отсеками) и довести внутренний объем до 464 кубометров, в которых сможет разместиться до четырех космонавтов.
Для примера, жилой объем станции "Мир" составлял 376 кубометров, а российского сегмента МКС сейчас - около 189 кубометров.
В октябре первый заместитель генерального конструктора РКК "Энергия" Владимир Соловьев сообщил в ходе конференции в Институте космических исследований РАН, что по конструкции новая станция будет похожа на российскую станцию "Мир". В ее состав войдут как минимум пять модулей: базовый модуль; целевой производственный модуль; модуль материального обеспечения (склад); модуль-платформа (стапель) для сборки, запуска, приема и обслуживания космических аппаратов; коммерческий модуль для размещения четырех туристов с двумя большими иллюминаторами и доступом к Wi-Fi. Выводить модули на орбиту планируется ракетами-носителями "Ангара-А5" с космодрома Плесецк или Восточный, а сами модули собираются создать на базе еще не построенного научно-энергетического модуля МКС. Кроме того, планы предусматривают регулярную пристыковку к станции свободнолетающего производственного модуля-лаборатории, который предполагается запустить на ракете "Союз-2.1б" с Плесецка или Восточного.
В ноябре Соловьев на заседании Совета РАН по космосу заявил, что необходимо сосредоточить усилия на создании Российской орбитальной служебной станции.
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Также в ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии РФ, курирующий ракетно-космическую отрасль, Александр Иванов рассказал РИА Новости, что концепция строительства новой станции представлена правительству. Однако он отметил, что повторение концепции станции "Мир" России неинтересно.
 
РоссияВладимир Соловьев (космонавт)Александр Иванов (издатель)Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)Москва
 
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