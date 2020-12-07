Глава "Ростеха" назвал текущую версию SSJ100 достаточно оптимальной
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя информацию о планах по созданию увеличенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил, что считает текущую версию достаточно оптимальной, особенно на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.
Газета "Ведомости" в июле со ссылкой на источники сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100. По словам собеседников газеты, изучались различные варианты размерности самолета: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. При этом, как отмечали источники, старт проекта по разработке увеличенной версии SSJ100 возможен только после того, как ОАК создаст самолет SSJ100 new.
5 мая 2019, 21:24ЧП в ШереметьевоCамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
"Что касается "Суперджета", я считаю, что тот вариант, который сегодня уже выпускается, он достаточно оптимальный. Тем более для сегодняшней ситуации, когда авиакомпаниям интереснее возить меньшее количество пассажиров, потому что будет заполняемость полная на самолетах, чем гонять большой самолет полупустой. Сегодня "Суперджеты" очень хорошо себя показали, и у "Азимута" получили порядка 3% роста пассажиропотока за август. Показатели налета у них хорошие: у "Азимута", например, до 8 часов в сутки доходил в отпускной сезон, у Red Wings в среднем – 6 часов в сутки", - сказал Чемезов в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос об увеличенной версии SSJ.
"Самолеты, которые получают наши авиакомпании - а их будет за ближайшие годы произведено и поставлено 59 штук - все будут активно использоваться, прежде всего, на внутренних рейсах", - продолжил он.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.