Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/ssj100-1587958885.html
Глава "Ростеха" назвал текущую версию SSJ100 достаточно оптимальной
Глава "Ростеха" назвал текущую версию SSJ100 достаточно оптимальной
Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя информацию о планах по созданию увеличенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил, что... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:17
2020-12-07T09:17
россия
sukhoi superjet 100 (ssj100)
ростех
сергей чемезов
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:365:2993:2048_1920x0_80_0_0_f509b99d527d7346cb53f48de0b7030d.jpg
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя информацию о планах по созданию увеличенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил, что считает текущую версию достаточно оптимальной, особенно на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.Газета "Ведомости" в июле со ссылкой на источники сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100. По словам собеседников газеты, изучались различные варианты размерности самолета: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. При этом, как отмечали источники, старт проекта по разработке увеличенной версии SSJ100 возможен только после того, как ОАК создаст самолет SSJ100 new."Что касается "Суперджета", я считаю, что тот вариант, который сегодня уже выпускается, он достаточно оптимальный. Тем более для сегодняшней ситуации, когда авиакомпаниям интереснее возить меньшее количество пассажиров, потому что будет заполняемость полная на самолетах, чем гонять большой самолет полупустой. Сегодня "Суперджеты" очень хорошо себя показали, и у "Азимута" получили порядка 3% роста пассажиропотока за август. Показатели налета у них хорошие: у "Азимута", например, до 8 часов в сутки доходил в отпускной сезон, у Red Wings в среднем – 6 часов в сутки", - сказал Чемезов в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос об увеличенной версии SSJ.Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
https://ria.ru/20190505/1553277634.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_95630fa2ab63bcd22fd7d6a22c8014c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, sukhoi superjet 100 (ssj100), ростех, сергей чемезов, экономика

Глава "Ростеха" назвал текущую версию SSJ100 достаточно оптимальной

09:17 07.12.2020
 
© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100 - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Глава "Ростеха" Сергей Чемезов, комментируя информацию о планах по созданию увеличенной версии российского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), заявил, что считает текущую версию достаточно оптимальной, особенно на фоне снижения авиаперевозок из-за пандемии коронавируса.
Газета "Ведомости" в июле со ссылкой на источники сообщила, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) рассматривает возможность разработки увеличенной версии ближнемагистрального самолета Sukhoi Superjet 100. По словам собеседников газеты, изучались различные варианты размерности самолета: на 115, 120, 125, 130 и 140 мест в одноклассной компоновке. При этом, как отмечали источники, старт проекта по разработке увеличенной версии SSJ100 возможен только после того, как ОАК создаст самолет SSJ100 new.
Самолет Sukhoi Superjet 100 - РИА Новости, 1920, 05.05.2019
5 мая 2019, 21:24ЧП в Шереметьево
Cамолет "Сухой Суперджет 100" (Sukhoi Superjet 100)
"Что касается "Суперджета", я считаю, что тот вариант, который сегодня уже выпускается, он достаточно оптимальный. Тем более для сегодняшней ситуации, когда авиакомпаниям интереснее возить меньшее количество пассажиров, потому что будет заполняемость полная на самолетах, чем гонять большой самолет полупустой. Сегодня "Суперджеты" очень хорошо себя показали, и у "Азимута" получили порядка 3% роста пассажиропотока за август. Показатели налета у них хорошие: у "Азимута", например, до 8 часов в сутки доходил в отпускной сезон, у Red Wings в среднем – 6 часов в сутки", - сказал Чемезов в ходе пресс-брифинга, отвечая на вопрос об увеличенной версии SSJ.
"Самолеты, которые получают наши авиакомпании - а их будет за ближайшие годы произведено и поставлено 59 штук - все будут активно использоваться, прежде всего, на внутренних рейсах", - продолжил он.
Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) - российский ближнемагистральный пассажирский лайнер, рассчитан на перевозку 98 пассажиров на расстояние до примерно 4,4 тысячи километров. Первый полет самолет совершил в мае 2008 года, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.
 
РоссияSukhoi Superjet 100 (SSJ100)РостехСергей ЧемезовЭкономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
Лента новостейМолния