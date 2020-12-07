Песков ответил на вопрос о миссии Чубайса как переговорщика с США
13:17 07.12.2020 (обновлено: 14:05 07.12.2020)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков на пресс-конференции по медиагрантам Русского географического общества
МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона сейчас не в очень хорошем состоянии, но не по вине России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
В частности, журналисты поинтересовались у Пескова, может ли Анатолий Чубайс, которого президент Владимир Путин назначил спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, стать переговорщиком между Кремлем и Соединенными Штатами.
"Достижение целей устойчивого развития могло бы являться одной из составляющих двустороннего диалога между Москвой и Вашингтоном, но не является, поскольку диалог между Москвой и Вашингтоном в целом сейчас пребывает в не очень хорошем состоянии, причем не по вине российской стороны. Но даже если бы это и являлось одной из составных частей нашего диалога, это была бы не единственная составная часть, поэтому, конечно, как мы уже и говорили, Чубайс будет заниматься конкретно темой устойчивого развития", — ответил пресс-секретарь.
Что касается двусторонних российско-американских отношений, то этим занимается и Министерство иностранных дел, и в координации с ним другие ведомства, и сам президент, добавил он.
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