https://ria.ru/20201207/ssha-1588007388.html

Песков ответил на вопрос о миссии Чубайса как переговорщика с США

Песков ответил на вопрос о миссии Чубайса как переговорщика с США

Отношения Москвы и Вашингтона сейчас не в очень хорошем состоянии, но не по вине России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T13:17

2020-12-07T13:17

2020-12-07T14:05

россия

дмитрий песков

владимир путин

анатолий чубайс

сша

политика

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Отношения Москвы и Вашингтона сейчас не в очень хорошем состоянии, но не по вине России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.В частности, журналисты поинтересовались у Пескова, может ли Анатолий Чубайс, которого президент Владимир Путин назначил спецпредставителем по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, стать переговорщиком между Кремлем и Соединенными Штатами.Что касается двусторонних российско-американских отношений, то этим занимается и Министерство иностранных дел, и в координации с ним другие ведомства, и сам президент, добавил он.

https://ria.ru/20201203/ugrozy-1587577157.html

россия

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россия, дмитрий песков, владимир путин, анатолий чубайс, сша, политика