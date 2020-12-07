https://ria.ru/20201207/ssha-1587943624.html

В США назвали причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

В США назвали причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T02:25

2020-12-07T02:25

2020-12-07T08:56

куба

китай

гавана

сша

гуанчжоу

в мире

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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.Подчеркивается, что сотрудники диппредставительств Соединенных Штатов на Кубе в 2016 году и в Китае в 2017 году стали жаловаться на необычные симптомы: высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями.Комитет, проводивший исследование, также назвал в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.В 2017 году Госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана и Пекин все отрицали.

https://ria.ru/20200103/1563082521.html

куба

китай

гавана

сша

гуанчжоу

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куба, китай, гавана, сша, гуанчжоу, в мире