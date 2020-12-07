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В США назвали причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе
В США назвали причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе
Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T02:25
2020-12-07T08:56
куба
китай
гавана
сша
гуанчжоу
в мире
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.Подчеркивается, что сотрудники диппредставительств Соединенных Штатов на Кубе в 2016 году и в Китае в 2017 году стали жаловаться на необычные симптомы: высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями.Комитет, проводивший исследование, также назвал в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.В 2017 году Госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана и Пекин все отрицали.
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куба, китай, гавана, сша, гуанчжоу, в мире

В США назвали причину "акустической атаки" против дипломатов на Кубе

02:25 07.12.2020 (обновлено: 08:56 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкГорода мира. Гавана
Города мира. Гавана - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Наиболее правдоподобной причиной проблем со здоровьем у американских дипломатов и их семей в посольстве в Гаване, а также в генконсульстве в Гуанчжоу было направленное радиочастотное воздействие. Об этом говорится в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США.
Подчеркивается, что сотрудники диппредставительств Соединенных Штатов на Кубе в 2016 году и в Китае в 2017 году стали жаловаться на необычные симптомы: высокое давление, головокружение, проблемы со слухом, зрением и когнитивными функциями.

"Комитет считает эти случаи весьма тревожными, отчасти из-за вероятной роли направленной импульсивной радиочастотной энергии как способа воздействия, но также из-за сильной боли и слабости, возникших у некоторых из пострадавших", — отметил один из авторов отчета Дэвид Релман.

Комитет, проводивший исследование, также назвал в качестве вероятных причин инцидентов химическое воздействие, инфекционные заболевания и психологические проблемы.
В 2017 году Госдепартамент США заявлял, что десятки сотрудников американского посольства в Кубе подверглись "акустическим атакам", источник которых до сих пор не установлен. Гавана и Пекин все отрицали.
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