https://ria.ru/20201207/spbpu-1588035375.html

Разработан первый в России электромобиль на основе цифровых двойников

Разработан первый в России электромобиль на основе цифровых двойников

Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали первый в России электромобиль "Кама-1" целиком на основе... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:15

2020-12-07T15:15

2020-12-07T15:15

риа наука

университетская наука

навигатор абитуриента

санкт-петербургский политехнический университет

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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. Специалисты Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ) разработали первый в России электромобиль "Кама-1" целиком на основе технологий так называемых "цифровых двойников", новинку впервые покажут на предстоящей в Москве выставке "ВУЗПРОМЭКСПО-2020", рассказал РИА Новости проректор по перспективным проектам, руководитель Инжинирингового центра СПбПУ Алексей Боровков.Электромобиль "Кама-1" разработан специалистами Инжинирингового центра СПбПУ в составе платформы проектирования электротранспорта от компактного городского автомобиля до городских 18-метровых электробусов, соответствующих международным требованиям сертификации. Смарт-кроссовер сможет разгоняться до 150 километров в час, будет иметь запас хода до 250 километров в городе, а разгон до 100 км/час будет занимать менее 7 секунд. Длина кроссовера составляет 3,4 метров, ширина – 1,7 метров, высота – 1,6 метров, клиренс – 160 миллиметров.Проект "Создание "Умного" Цифрового Двойника и экспериментального образца малогабаритного городского электромобиля с системой ADAS 3-4 уровня" выполнен в рамках Федеральной целевой программы "Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы". Индустриальный партнер проекта – ПАО "Камаз".Седьмая ежегодная национальная выставка "ВУЗПРОМЭКСПО-2020" пройдет в Москве 10-11 декабря нынешнего года. Главной темой обсуждения в ходе деловой программы станут планы по реализации единого национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20200604/1572424389.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

университетская наука, навигатор абитуриента, санкт-петербургский политехнический университет