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Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие
Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие
Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия в... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T19:59
2020-12-07T19:59
2020-12-07T19:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия в Петербурге, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города."Суд назначил Соловью наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Как отмечается в сообщении, в минувшие выходные Соловей организовал около станции метро "Гостиный двор" собрание без подачи соответствующего уведомления. Его признали виновным в правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("нарушение установленного порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").В сентябре Тверской суд Москвы оштрафовал Соловья на 20 тысяч рублей за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в Москве.
https://ria.ru/20200320/1568924447.html
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