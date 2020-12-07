https://ria.ru/20201207/solovey-1588096931.html

Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие

Суд арестовал политолога Соловья за несогласованное мероприятие

Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия в... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:59

2020-12-07T19:59

2020-12-07T19:59

москва

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 дек - РИА Новости. Октябрьский районный суд Петербурга арестовал на 10 суток политолога Валерия Соловья за организацию несогласованного массового публичного мероприятия в Петербурге, сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города."Суд назначил Соловью наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток", - говорится в сообщении пресс-службы судов.Как отмечается в сообщении, в минувшие выходные Соловей организовал около станции метро "Гостиный двор" собрание без подачи соответствующего уведомления. Его признали виновным в правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ ("нарушение установленного порядка организации, либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования").В сентябре Тверской суд Москвы оштрафовал Соловья на 20 тысяч рублей за проведение несогласованной публичной акции на Пушкинской площади в Москве.

https://ria.ru/20200320/1568924447.html

москва

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, санкт-петербург, происшествия