Онлайн-семинар о продвижении информации в арабоязычном медиаполе
16 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Особенности продвижения информации в арабоязычном медиаполе".
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Участники:
- руководитель редакции информации на арабском языке Sputnik Рима МАЙТА;
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Каковы особенности арабского медиаполя? В чём специфика работы со СМИ Ближнего Востока и Северной Африки? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в арабоязычной медиасреде?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- руководитель редакции информации на арабском языке Sputnik Рима МАЙТА;
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.
Каковы особенности арабского медиаполя? В чём специфика работы со СМИ Ближнего Востока и Северной Африки? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в арабоязычной медиасреде?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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