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Онлайн-семинар о продвижении информации в англоязычном медиаполе
Онлайн-семинар о продвижении информации в англоязычном медиаполе
14 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Особенности продвижения информации в англоязычном медиаполе".
2020-12-07T17:46
2020-12-07T17:46
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio Татьяна КУХАРЕВА;- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.Каковы особенности англоязычного медиаполя? В чём специфика работы со СМИ англоговорящих стран? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в англоязычной медиасреде?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-семинар о продвижении информации в англоязычном медиаполе

17:46 07.12.2020
 
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14 декабря в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-семинар на тему: "Особенности продвижения информации в англоязычном медиаполе".
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Участники:
- заместитель директора иновещания Sputnik Web-sites and Radio Татьяна КУХАРЕВА;
- директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий ПУШКОВ.

Каковы особенности англоязычного медиаполя? В чём специфика работы со СМИ англоговорящих стран? Что нужно знать перед запуском информационной кампании в англоязычной медиасреде?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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