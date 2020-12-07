https://ria.ru/20201207/smartfon-1587948497.html

Касперский рассказал о создании новых смартфонов с защитой от хакеров

Касперский рассказал о создании новых смартфонов с защитой от хакеров

Смартфоны с антихакерской операционной системой от Kaspersky появятся в 2021 году, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T06:19

2020-12-07T06:19

2020-12-07T06:19

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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Смартфоны с антихакерской операционной системой от Kaspersky появятся в 2021 году, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.По его словам, компания уже договорилась об установке новой ОС с китайским производителем смартфонов. "Я не могу пока назвать, но это китайская компания. В конце следующего года продукт уже появится", - сказал он.Компания при этом не планирует "выходить на "полянку" Google и Apple". "У нас нет задачи их заменить. Наша задача - создать защищенный телефон, который практически невозможно "хакнуть", для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой", - отметил Касперский."У меня есть мечта, чтобы человек мог использовать телефон на базе, к примеру, ОС Android. Представьте: движением пальца пользователь переключает телефон на нашу безопасную ОС для управления турбиной электростанций или чего-то еще. В этом режиме не будет сервисов от Google Play, ничего такого. Но это пока мечта", - поделился он."Текущий наш вариант - отдельный телефон с одной ОС. Посмотрим, ведь многие носят с собой два телефона. Если будет потребность, чтобы был один телефон, и операционная система менялась - мы сделаем такую штуку. Но все-таки такой телефон и планшет - не для игр и развлечений, а для работы с инфраструктурой, для обработки важной информации", - добавил он.

https://ria.ru/20201204/vzlom-1587598380.html

https://ria.ru/20201205/prisutstvie-1587773167.html

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россия, google, лаборатория касперского, google android, apple, евгений касперский, москва, китай, технологии