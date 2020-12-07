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Касперский рассказал о создании новых смартфонов с защитой от хакеров
Касперский рассказал о создании новых смартфонов с защитой от хакеров
Смартфоны с антихакерской операционной системой от Kaspersky появятся в 2021 году, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T06:19
2020-12-07T06:19
россия
google
лаборатория касперского
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apple
евгений касперский
москва
китай
технологии
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Смартфоны с антихакерской операционной системой от Kaspersky появятся в 2021 году, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.По его словам, компания уже договорилась об установке новой ОС с китайским производителем смартфонов. "Я не могу пока назвать, но это китайская компания. В конце следующего года продукт уже появится", - сказал он.Компания при этом не планирует "выходить на "полянку" Google и Apple". "У нас нет задачи их заменить. Наша задача - создать защищенный телефон, который практически невозможно "хакнуть", для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой", - отметил Касперский."У меня есть мечта, чтобы человек мог использовать телефон на базе, к примеру, ОС Android. Представьте: движением пальца пользователь переключает телефон на нашу безопасную ОС для управления турбиной электростанций или чего-то еще. В этом режиме не будет сервисов от Google Play, ничего такого. Но это пока мечта", - поделился он."Текущий наш вариант - отдельный телефон с одной ОС. Посмотрим, ведь многие носят с собой два телефона. Если будет потребность, чтобы был один телефон, и операционная система менялась - мы сделаем такую штуку. Но все-таки такой телефон и планшет - не для игр и развлечений, а для работы с инфраструктурой, для обработки важной информации", - добавил он.
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россия, google, лаборатория касперского, google android, apple, евгений касперский, москва, китай, технологии

Касперский рассказал о создании новых смартфонов с защитой от хакеров

06:19 07.12.2020
 
© Фото : представлено "Лабораторией Касперского"Глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский
Глава Лаборатории Касперского Евгений Касперский - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Фото : представлено "Лабораторией Касперского"
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МОСКВА, 7 дек - РИА Новости. Смартфоны с антихакерской операционной системой от Kaspersky появятся в 2021 году, рассказал в интервью РИА Новости глава "Лаборатории Касперского" Евгений Касперский.
По его словам, компания уже договорилась об установке новой ОС с китайским производителем смартфонов. "Я не могу пока назвать, но это китайская компания. В конце следующего года продукт уже появится", - сказал он.
"На самом деле она может быть универсальной, поэтому куда нас рынок "потащит" - там она и будет работать. Сейчас у нас два-три десятка "пилотов" и в России, и за рубежом - Европа, Азия, страны СНГ. То, что мы уже готовы поставлять - это операционка для интернета вещей – промышленного и любого другого, а для телефонов и планшетов она будет готова в следующем году", - сообщил он.
Компания при этом не планирует "выходить на "полянку" Google и Apple". "У нас нет задачи их заменить. Наша задача - создать защищенный телефон, который практически невозможно "хакнуть", для обработки секретной и конфиденциальной информации как госслужащих, так и предприятий, и управлений инфраструктурой", - отметил Касперский.
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"У меня есть мечта, чтобы человек мог использовать телефон на базе, к примеру, ОС Android. Представьте: движением пальца пользователь переключает телефон на нашу безопасную ОС для управления турбиной электростанций или чего-то еще. В этом режиме не будет сервисов от Google Play, ничего такого. Но это пока мечта", - поделился он.
"Текущий наш вариант - отдельный телефон с одной ОС. Посмотрим, ведь многие носят с собой два телефона. Если будет потребность, чтобы был один телефон, и операционная система менялась - мы сделаем такую штуку. Но все-таки такой телефон и планшет - не для игр и развлечений, а для работы с инфраструктурой, для обработки важной информации", - добавил он.
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РоссияGoogleЛаборатория КасперскогоGoogle AndroidAppleЕвгений КасперскийМоскваКитайТехнологии
 
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