https://ria.ru/20201207/slavina-1588090165.html

СК отказался возбуждать дело из-за смерти журналистки Славиной

СК отказался возбуждать дело из-за смерти журналистки Славиной

Следственный комитет вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщил РИА Новости... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T19:14

2020-12-07T19:14

2020-12-07T19:14

ирина славина

следственный комитет россии (ск рф)

нижний новгород

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 дек - РИА Новости. Следственный комитет вновь вынес отказ в возбуждении уголовного дела после смерти нижегородской журналистки Ирины Славиной (Мурахтаевой), сообщил РИА Новости адвокат семьи Александр Караваев.Ранее сообщалось, что 2 ноября было вынесено первое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Славиной, однако позже, по словам адвоката, это постановление было отменено."Сегодня пришло второе постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Основания те же - отсутствие события преступления (доведение до самоубийства - ред.) ", – сказал адвокат. Он добавил, что в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела, как и в прошлый раз, в частности, говорится, что "Мурахтаева с высокой степенью вероятности обнаруживала признаки психического расстройства в форме смешанного расстройства личности".Региональное управление СК отказалось от комментариев.Ранее председатель Союза журналистов России Владимир Соловьёв обращался к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой "проверить законность и обоснованность проведения у нее обыска накануне ее смерти, а также объективность установления всех причин произошедшего". Следствие ответило, что обращение рассмотрено, а руководителю следственного управления СК по Нижегородской области поручено организовать полную, объективную и всестороннюю проверку изложенных в нем доводов.Тело Ирины Мурахтаевой (журналистский псевдоним - Славина) с термическими ожогами нашли днем 2 октября в центре Нижнего Новгорода. Региональный СУСК сообщил, что проводится доследственная проверка, назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза.За час до произошедшего Славина написала на своей странице в Facebook фразу, которую можно рассматривать как заявление о намерении покончить с собой. Накануне Славина написала в Facebook, что утром в ее квартире провели обыск. СК заявил, что сообщения в СМИ, что смерть погибшей связана с проведением у нее накануне гибели обысков, "не имеют под собой никаких оснований". По информации ведомства, "она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия".Славина была учредителем и главным редактором нижегородского интернет-издания KozaPress, свидетельство о регистрации СМИ было выдано Роскомнадзором 28 ноября 2016 года. Издание публикует острые и эмоциональные заметки о происходящем в регионе.

https://ria.ru/20201008/slavina-1578917855.html

https://ria.ru/20201005/slavina-1578220487.html

нижний новгород

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ирина славина, следственный комитет россии (ск рф), нижний новгород, нижегородская область, происшествия