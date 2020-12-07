https://ria.ru/20201207/shpionazh-1587964443.html
Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже
Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже
Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:57
2020-12-07T09:57
2020-12-07T15:43
нтв (телеканал)
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147512/31/1475123171_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_d6d636763d434d2992d73994e7537904.jpg
АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.Ранее собеседник агентства рассказал, что дело уже передали в суд.О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" на НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, они не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.Администрация Стамбула подтвердила, что журналистов задержали за несанкционированную съемку. Они останутся под стражей в течение трех дней.
https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html
турция
стамбул
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/147512/31/1475123171_272:0:2729:1843_1920x0_80_0_0_553ff5ddee2763099584db3d55c600da.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нтв (телеканал), турция, стамбул, в мире
АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.
"Но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению", — сказал он.
Ранее собеседник агентства рассказал, что дело уже передали в суд.
О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" на НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, они не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.
Администрация Стамбула
подтвердила, что журналистов задержали за несанкционированную съемку. Они останутся под стражей в течение трех дней.