Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201207/shpionazh-1587964443.html
Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже
Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже
Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T09:57
2020-12-07T15:43
нтв (телеканал)
турция
стамбул
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/147512/31/1475123171_0:78:3000:1766_1920x0_80_0_0_d6d636763d434d2992d73994e7537904.jpg
АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.Ранее собеседник агентства рассказал, что дело уже передали в суд.О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" на НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, они не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.Администрация Стамбула подтвердила, что журналистов задержали за несанкционированную съемку. Они останутся под стражей в течение трех дней.
https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html
турция
стамбул
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/147512/31/1475123171_272:0:2729:1843_1920x0_80_0_0_553ff5ddee2763099584db3d55c600da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
нтв (телеканал), турция, стамбул, в мире

Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже

09:57 07.12.2020 (обновлено: 15:43 07.12.2020)
 
© AP Photo / Emrah GurelТурецкие полицейские в Стамбуле
Турецкие полицейские в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© AP Photo / Emrah Gurel
Читать ria.ru в
АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.

"Но, насколько мне известно, суд пока не принял это дело к рассмотрению", — сказал он.

Ранее собеседник агентства рассказал, что дело уже передали в суд.
О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" на НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, они не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.
Администрация Стамбула подтвердила, что журналистов задержали за несанкционированную съемку. Они останутся под стражей в течение трех дней.
Полиция Латвии - РИА Новости, 1920, 04.12.2020
4 декабря, 18:14
Случаи задержания российских журналистов за рубежом в 2018-2020 годах
 
НТВ (телеканал)ТурцияСтамбулВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:25В Турции выдали ордер на задержание 304 военных за связи с Гюленом
09:19WP: Pfizer заявила о нехватке вакцины от COVID-19 для США
09:18Крымский сенатор оценил заявление шведского бизнесмена о полуострове
09:16Названы самые популярные у россиян в 2020 году породы кошек
09:13В США умер впервые преодолевший скорость звука пилот
09:10Число ушедших на карантин российских школ выросло до 92
09:09Названы самые популярные электронные и аудиокниги у россиян в 2020 году
09:06МВД добавило новое основание для отказа в сдаче экзамена на права
09:04В Москве число вылечившихся от COVID-19 пациентов превысило полмиллиона
09:02Бастрыкин оценил ситуацию с возмещением ущерба от коррупции
09:00В Астраханской области сняли с мели теплоход с зерном для Ирана
09:00Препарат против рака легких получили с помощью тропических растений
08:56РБК: основанный Кудриным Фонд гражданских инициатив "Диалог" расформируют
08:54В России провели более 80 миллионов тестов на коронавирус
08:52WP: Трамп звонил в Пенсильванию с просьбой изменить итог выборов
08:43Ъ: РЖД рассчитывает на господдержку в 500 млрд рублей на инвестпрограмму
08:40На трассе в Нижегородской области столкнулись девять автомобилей
08:39В Астрахани загорелся многоквартирный дом
08:32Жителя Югры обвинили в создании оправдывающего терроризм Telegram-канала
08:24Во Владивостоке загорелся ангар с катером на крыше
Лента новостейМолния