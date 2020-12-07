https://ria.ru/20201207/shpionazh-1587964443.html

Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже

Источник: задержанных в Турции журналистов НТВ могут обвинить в шпионаже

Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T09:57

2020-12-07T09:57

2020-12-07T15:43

нтв (телеканал)

турция

стамбул

в мире

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АНКАРА, 7 дек — РИА Новости. Задержанным в Стамбуле журналистам НТВ могут предъявить обвинение в шпионаже, заявил РИА Новости турецкий источник, знакомый с ситуацией.Ранее собеседник агентства рассказал, что дело уже передали в суд.О задержании сотрудников программы "Центральное телевидение" на НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина стало известно накануне. По словам источника РИА Новости в турецком МИД, они не имели аккредитации и вели съемку в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.Администрация Стамбула подтвердила, что журналистов задержали за несанкционированную съемку. Они останутся под стражей в течение трех дней.

https://ria.ru/20201204/zaderzhaniya-1587727638.html

турция

стамбул

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нтв (телеканал), турция, стамбул, в мире