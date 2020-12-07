https://ria.ru/20201207/shkolnik-1588038155.html

СК проверит данные об избиении учителем школьника в Бурятии

СК проверит данные об избиении учителем школьника в Бурятии

Следователи начали проверку по факту инцидента в одной из школ Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T15:23

2020-12-07T15:23

2020-12-07T16:13

заиграевский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg

КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента в одной из школ Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове, сообщает СУСК РФ по республике.По данным следствия, инцидент произошел в одной из школ Заиграевского района."На сайте одного из сетевых изданий опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что учитель Ново-Онохойской общеобразовательной школы во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса. Так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего, по данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.На видео, размещенном в сети, учитель кричит на ученика за то, что он мешает вести урок, а затем подходит к нему и наносит удар ладонью по голове.Педагог в Заиграевском районе Бурятии уволилась из школы по собственному желанию после появления видеозаписи, где учительница бьет ученика по голове, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.

https://ria.ru/20201207/sud-1588018335.html

заиграевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

заиграевский район, происшествия