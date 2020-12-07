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СК проверит данные об избиении учителем школьника в Бурятии
СК проверит данные об избиении учителем школьника в Бурятии
Следователи начали проверку по факту инцидента в одной из школ Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове, сообщает СУСК РФ по республике. РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T15:23
2020-12-07T16:13
заиграевский район
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента в одной из школ Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове, сообщает СУСК РФ по республике.По данным следствия, инцидент произошел в одной из школ Заиграевского района."На сайте одного из сетевых изданий опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что учитель Ново-Онохойской общеобразовательной школы во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса. Так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего, по данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.На видео, размещенном в сети, учитель кричит на ученика за то, что он мешает вести урок, а затем подходит к нему и наносит удар ладонью по голове.Педагог в Заиграевском районе Бурятии уволилась из школы по собственному желанию после появления видеозаписи, где учительница бьет ученика по голове, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
https://ria.ru/20201207/sud-1588018335.html
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заиграевский район, происшествия

СК проверит данные об избиении учителем школьника в Бурятии

15:23 07.12.2020 (обновлено: 16:13 07.12.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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КРАСНОЯРСК, 7 дек – РИА Новости. Следователи начали проверку по факту инцидента в одной из школ Бурятии, где учитель якобы ударила ученика по голове, сообщает СУСК РФ по республике.
По данным следствия, инцидент произошел в одной из школ Заиграевского района.
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"На сайте одного из сетевых изданий опубликована статья, в которой приведены сведения о том, что учитель Ново-Онохойской общеобразовательной школы во время урока ударила рукой по голове ученика 7-го класса. Так как в публикации содержатся сведения о признаках преступления против здоровья несовершеннолетнего, по данному факту начата доследственная проверка", - говорится в сообщении.
На видео, размещенном в сети, учитель кричит на ученика за то, что он мешает вести урок, а затем подходит к нему и наносит удар ладонью по голове.
Педагог в Заиграевском районе Бурятии уволилась из школы по собственному желанию после появления видеозаписи, где учительница бьет ученика по голове, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства.
"В настоящий момент в школе ведётся служебное расследование. Учитель английского языка написала заявление на увольнение по собственному желанию", - говорится в сообщении.
 
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