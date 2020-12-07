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Обязательное медицинское страхование
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ФОМС и Минздрав разрабатывают удобные информационные сервисы для граждан
ФОМС и Минздрав разрабатывают удобные информационные сервисы для граждан
ФОМС совместно с Минздравом работает над созданием госпрограммы информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи,... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T18:04
2020-12-07T18:04
обязательное медицинское страхование
елена чернякова
общество
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МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ФОМС совместно с Минздравом работает над созданием госпрограммы информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, которая позволит, в том числе, снять дополнительную нагрузку с медперсонала, сообщила в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество" председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова."Сегодня во всех территориальных фондах созданы профильные информационные ресурсы, определен целый комплекс мероприятий, которые предписывают медучреждениям предоставлять обширный объем сведений. Мы понимаем, что такая организация работы не приводит к должному результату. До тех пор, пока врач или другой медработник должен, оторвавшись от своей основной деятельности, пересаживаться за компьютер, чтобы вбить в другую систему ежедневные сведения о планах экстренной госпитализации, о свободных койках, о том, каких пациентов поставили на диспансерное наблюдение, с оперативным информированием будут проблемы. Поэтому создание государственной информационной системы ОМС мы рассматриваем исключительно в рамках ее интеграции в единую систему здравоохранения", - рассказала Чернякова.По ее словам, ФОМС работает совместно с Минздравом, чтобы обеспечить "бесшовную передачу информации"."Важно, чтобы информация, которая формируется в интересах пациента и врача, была также доступна и страховому сообществу, и ТФОМС, и федеральному фонду. Это нужно, чтобы снять нагрузку с медперсонала по информированию пациентов о том, что они должны пройти диспансеризацию, что пришло время пойти к врачу в рамках наблюдения, о том, где есть свободные койки по профилю его возможной госпитализации. Над реализацией этих замыслов мы сегодня активно работаем. В итоге это позволит внедрить удобные информационные сервисы для граждан, существенно увеличить объем оперативность информирования, а также ощутимо снизить затраты системы ОМС на информсопровождение", - подчеркнула председатель ФОМС.В числе разрабатываемых инструментов информационного сервиса – внедрение цифрового помощника застрахованных лиц, получение консультаций по типовым вопросам ОМС, непосредственное информирование о возможностях, сбор обратной связи по результатам визита к врачу, голосовой помощник в мобильных приложениях. В настоящее время понятие информационно-технологического обеспечения в сфере ОМС введено на законодательном уровне, отметила Чернякова. Отдельная статья в законе описывает основной функционал государственной информсистемы ОМС и требования к данным системам на территориях."Все это сопровождается обязательными требованиями защиты информации. Мы понимаем, насколько важна здесь конфиденциальность", - подытожила председатель ФОМС.
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РИА Новости
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60
елена чернякова, общество

ФОМС и Минздрав разрабатывают удобные информационные сервисы для граждан

18:04 07.12.2020
 
© ИнфографикаЛабораторный сервис ЕМИАС
Лабораторный сервис ЕМИАС - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© Инфографика
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 дек – РИА Новости. ФОМС совместно с Минздравом работает над созданием госпрограммы информационного сопровождения застрахованных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи, которая позволит, в том числе, снять дополнительную нагрузку с медперсонала, сообщила в рамках XIII Всероссийской научно-практической конференции "Медицина и качество" председатель Федерального фонда ОМС Елена Чернякова.
"Сегодня во всех территориальных фондах созданы профильные информационные ресурсы, определен целый комплекс мероприятий, которые предписывают медучреждениям предоставлять обширный объем сведений. Мы понимаем, что такая организация работы не приводит к должному результату. До тех пор, пока врач или другой медработник должен, оторвавшись от своей основной деятельности, пересаживаться за компьютер, чтобы вбить в другую систему ежедневные сведения о планах экстренной госпитализации, о свободных койках, о том, каких пациентов поставили на диспансерное наблюдение, с оперативным информированием будут проблемы. Поэтому создание государственной информационной системы ОМС мы рассматриваем исключительно в рамках ее интеграции в единую систему здравоохранения", - рассказала Чернякова.
По ее словам, ФОМС работает совместно с Минздравом, чтобы обеспечить "бесшовную передачу информации".
"Важно, чтобы информация, которая формируется в интересах пациента и врача, была также доступна и страховому сообществу, и ТФОМС, и федеральному фонду. Это нужно, чтобы снять нагрузку с медперсонала по информированию пациентов о том, что они должны пройти диспансеризацию, что пришло время пойти к врачу в рамках наблюдения, о том, где есть свободные койки по профилю его возможной госпитализации. Над реализацией этих замыслов мы сегодня активно работаем. В итоге это позволит внедрить удобные информационные сервисы для граждан, существенно увеличить объем оперативность информирования, а также ощутимо снизить затраты системы ОМС на информсопровождение", - подчеркнула председатель ФОМС.
В числе разрабатываемых инструментов информационного сервиса – внедрение цифрового помощника застрахованных лиц, получение консультаций по типовым вопросам ОМС, непосредственное информирование о возможностях, сбор обратной связи по результатам визита к врачу, голосовой помощник в мобильных приложениях.
В настоящее время понятие информационно-технологического обеспечения в сфере ОМС введено на законодательном уровне, отметила Чернякова. Отдельная статья в законе описывает основной функционал государственной информсистемы ОМС и требования к данным системам на территориях.
"Все это сопровождается обязательными требованиями защиты информации. Мы понимаем, насколько важна здесь конфиденциальность", - подытожила председатель ФОМС.
Новый председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Елена Чернякова - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 18:01Обязательное медицинское страхование
ФОМС: цифровизация поможет решить проблемы ОМС и здравоохранения в целом
 
Обязательное медицинское страхованиеЕлена ЧерняковаОбщество
 
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