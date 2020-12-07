https://ria.ru/20201207/seni-1587973781.html

На Урале девочка насмерть замерзла в сенях дома, пока ее мать спала

На Урале девочка насмерть замерзла в сенях дома, пока ее мать спала

Трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного жилого дома в Челябинской области, пока ее мама спала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело,... РИА Новости, 07.12.2020

2020-12-07T10:46

2020-12-07T10:46

2020-12-07T10:46

сатка

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 дек – РИА Новости. Трехлетняя девочка насмерть замерзла в сенях частного жилого дома в Челябинской области, пока ее мама спала, в отношении женщины возбуждено уголовное дело, сообщило в понедельник следственное управление СКРФ по региону.По данным следствия, утром 4 декабря в сенях одного из частных домов города Сатки обнаружено тело 3-летней девочки с признаками переохлаждения. Со слов подозреваемой, накануне ночью, перед тем как лечь спать, она убедилась, что ребенок спит в кроватке, а утром обнаружила девочку в неотапливаемых сенях без признаков жизни.В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, уточняет СУСК.

https://ria.ru/20181207/1547568886.html

сатка

челябинская область

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сатка, челябинская область, происшествия