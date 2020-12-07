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США пообещали продолжить санкционное давление на Венесуэлу
США пообещали продолжить санкционное давление на Венесуэлу
США намерены продолжать оказывать санкционное давление на Венесуэлу после прошедших в воскресенье в республике парламентских выборов, которые Вашингтон не... РИА Новости, 07.12.2020
2020-12-07T21:12
2020-12-07T21:12
хуан гуаидо
николас мадуро
венесуэла
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США намерены продолжать оказывать санкционное давление на Венесуэлу после прошедших в воскресенье в республике парламентских выборов, которые Вашингтон не считает легитимными, заявила в понедельник помощник заместителя госсекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти."Естественно, США продолжат санкционное давление на Венесуэлу. Если вы посмотрите на нарушения принципов демократии, которые мы видели за последние несколько дней, то, конечно, мы рассмотрим это все еще раз внимательным образом и будем продолжать действовать таким образом, чтобы продвинуться вперед в нашей политике и задачах по Венесуэле", - сказала она в ходе выступления в американском Центре стратегических и международных исследований.Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президентаСогласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
https://ria.ru/20201207/fars-1588085462.html
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хуан гуаидо, николас мадуро, венесуэла, сша, в мире

США пообещали продолжить санкционное давление на Венесуэлу

21:12 07.12.2020
 
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкПарламентские выборы в Венесуэле
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
© РИА Новости / Магда Гибелли
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ВАШИНГТОН, 7 дек - РИА Новости. США намерены продолжать оказывать санкционное давление на Венесуэлу после прошедших в воскресенье в республике парламентских выборов, которые Вашингтон не считает легитимными, заявила в понедельник помощник заместителя госсекретаря по Кубе и Венесуэле Кэрри Филипетти.
"Естественно, США продолжат санкционное давление на Венесуэлу. Если вы посмотрите на нарушения принципов демократии, которые мы видели за последние несколько дней, то, конечно, мы рассмотрим это все еще раз внимательным образом и будем продолжать действовать таким образом, чтобы продвинуться вперед в нашей политике и задачах по Венесуэле", - сказала она в ходе выступления в американском Центре стратегических и международных исследований.
Парламентские выборы в Венесуэле - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 18:43
Помпео назвал выборы в Венесуэле "глупой возней"
Выборы в однопалатный парламент Венесуэлы - Национальную ассамблею - прошли в воскресенье, в них участвовали 107 политических партий и объединений, всего более 14 тысяч кандидатов. Более 20 партий, включая партию оппозиционера Хуана Гуаидо, отказались от участия в голосовании. Ряд стран Запада, в том числе ЕС и США, заявили о непризнании парламентских выборов.
Предыдущие парламентские выборы прошли в Венесуэле в 2015 году, полномочия действующего созыва ассамблеи заканчиваются в декабре 2020 года. С января 2019 по январь 2020 года этот законодательный орган находится под контролем оппозиции, возглавлял ее Хуан Гуаидо. После массовых протестов в январе прошлого года, последовавших за приведением президента Николаса Мадуро к присяге, Гуаидо незаконно объявил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента
Согласно данным Национальной избирательной комиссии Венесуэлы, на прошедших выборах по итогам подсчета 82% голосов и при явке 31% избирателей с результатом 67,6% лидирует социалистический альянс "Большой патриотический полюс Симона Боливара". Второе место у оппозиции из "Демократического альянса" - 17,95%.
Люди проверяют списки возле избирательного участка во время парламентских выборов в Каракасе, Венесуэла - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
Вчера, 20:35
МИД прокомментировал итоги выборов в Венесуэле
 
Хуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
 
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